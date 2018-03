Dopo sette stagioni in Francia con la maglia del Paris Saint-Germain, Javier Pastore è vicino a lasciare Parigi e a ricominciare la sua carriera in un altro paese. L'ex trequartista del Palermo, in un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica spagnola Onda Cero, ha infatti parlato di quello che accadrà al termine di questa stagione in Ligue 1.

"Mi sto rendendo conto che la mia esperienza a Parigi sta giungendo alla conclusione – ha spiegato il "Flaco", a pochi giorni dalla sfida tra Spagna e Argentina – Per il futuro vedremo: mi resta un anno di contratto e non ho ancora le idee chiare. Non so come andrà a finire, resterò comunque concentrato per il resto della stagione per finire bene l'annata e vincere tutti i trofei possibili. La Spagna? Sicuramente è un'opzione, per la lingua e per il gioco".

L'aneddoto nerazzurro

Nel pieno della sua maturità calcistica e ancora in grado di fare la differenza (anche se a Parigi negli ultimi tempi ha avuto poche opportunità per farlo), Javier Pastore rimane un profilo molto apprezzato anche dai club italiani. Se molto tempo fa c'era il Milan di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani a fargli la corte, oggi è l'altra metà di Milano a seguirlo con interesse.

Dopo averci provato nello scorso mercato invernale, l'Inter potrebbe infatti tornare alla carica nella prossima estate sfruttando anche la voglia del giocatore di cambiare aria. Sull'eventualità di un ritorno di fiamma per i colori nerazzurri, Pastore ha voluto rivelare un aneddoto di qualche tempo fa: "Ero vicino a trasferirmi a Milano ai tempi di Leonardo – ha ricordato l'argentino – Lui mi voleva in nerazzurro e mi parlò dopo la finale di Coppa Italia del 2011 (persa dal Palermo con l'Inter, ndr), ma poi è diventato dirigente del PSG e mi ha portato in Francia".