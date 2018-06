Kylian Mbappé è tornati degli spogliatoi prima della fine dell'allenamento della Francia: l'attaccante del Paris Saint-Germain è stato vittima di una durissima entrata sulla caviglia sinistra da parte del difensore centrale del Olympique Marsiglia, Adil Rami. La giovane punta ha provato a continuare mail dolore era tanto ed è tornato anzitempo nello spogliatoio. L'entità dell'infortunio non è ancora nota e nelle prossime ore le sue condizioni fisiche verranno valutate in maniera approfondita ma, nel caso in cui diventi più complicato del previsto, questo piccolo incidente potrebbe impedire a Mbappé di giocare la gara d'esordio della Francia contro l'Australia e Didier Deschamps ora dovrà valutare le diverse opzioni a sua disposizione per ovviare a questa pesante assenza: gli uomini più quotati per sostituire il classe '98 sono Fekir o Dembélé. Mbappé va a rimpinguare la già lunga lista dei giocatori informanti composta da Olivier Giroud, Djbril Sidibé e Samuel Umtiti. Non proprio delle buone notizie per l'ex tecnico di Monaco e Juventus che si appresta ad affrontare le prime gare della Coppa del Mondo con alcune defezioni.

Senza Mbappè si resta con il 4-3-3

Come già anticipato, le alternative a Mbappé potrebbero essere Fekier o Dembelé e si potrebbe ipotizzare un 4-3-3, che è stato spesso provato nelle ultime uscite: Didier Deschamps ha diverse alternative a disposizione oltre ai due uomini già citati ci sono calciatori del calibro di Lemar e Thauvin. Il selezionatore francese ha una batteria di calciatori, soprattutto nel reparto offensivo, di primissima scelta che potrebbero sopperire almeno nella fase iniziale della competizione ad un’eventuale assenza nella gara di sabato prossimo alle ore 12:oo contro l’Australia del giovanissimo e talentuosissimo attaccante del Paris Saint-Germain.