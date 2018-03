"Benvenuti al Florenzi show. Prossima tappa: quarti di finale". E' così che la Uefa ha celebrato la bellissima ‘veronica' che Alessandro Florenzi ha esibito nel corso della gara di Champions League contro lo Shakhtar. Un gesto tecnico e atletico scandito dalla velocità del movimento, dalla furbizia del calciatore e soprattutto dal tempismo col quale ha lasciato di stucco di due calciatori avversari che credevano ormai di averlo chiuso lungo la linea laterale.

Invece no, l'esterno romanista ha tirato dal cilindro un colpo da maestro deliziando la platea e confermando di essere in buona condizione atletica (oltre che in fiducia assoluta): la classica ciliegina sulla torta in una serata magica per i giallorossi, qualificati ai quarti di Coppa dopo dieci anni dall'ultima volta.

Abbiamo fatto una buona gara sotto tutti gli aspetti, ci abbiamo messo il cuore – ha ammesso ai microfoni di Premium Sport. E' stata una partita da Roma che alla fine abbiamo meritato di vincere. Possibili avversari? Non ci sto pensando, non ho alcuna preferenza. Un aggettivo per Dzeko? E' il nostro diamante, ce lo teniamo stretto.

In attesa che Barcellona-Chelsea e Bayern-Besiktas chiudano gli ottavi e definiscano il quadro delle formazioni nell'urna di Nyon per il sorteggio, non è passato inosservato il grande gesto tecnico di Florenzi. E' stata la stessa Federazione continentale che ha voluto dedicare un tweet speciale al calciatore che nelle ultime 2 stagioni aveva pagato dazio alla malasorte per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Sicché la vittoria e il passaggio del turno – oltre alla verve ritrovata in campionato, con la squadra che è terza alle spalle di Juve e Napoli – sono il miglior balsamo rispetto alle amarezze del recente passato e l'esterno giallorosso ha meritato in pieno la menzione speciale da parte della Uefa.