Un derby italiano nei quarti di finale di Champions League. E' questa la maggiore insidia nell'urna di Nyon che venerdì prossimo (ore 12) definirà la griglia del sorteggio. per la prima dopo 11 anni due squadre della Serie A riescono a superare lo sbarramento degli ottavi e, se la sorte sarà amica, c'è la possibilità per il calcio tricolore di vederle entrambe in semifinale: una piccola soddisfazione dopo la delusione – ancora cocente – per aver visto l'Italia eliminata dai playoff per il Mondiale che andrà in scena in Russia tra giugno e luglio prossimi.

La Juve di Allegri sogna una terza finale

La Juventus ha dato prova di forza grazie alla vittoria conquistata a Londra: a Wembley, nel tempio del football inglese, ha ribaltato risultato e favori della vigilia grazie all'uno-due micidiale piazzato da Higuain e Dybala. Sei scudetti consecutivi (di cui 4 nell'era post Conte), il settimo che può arrivare ancora dal duello col Napoli, e il sogno di arrivare di nuovo in finale (e vincerla dopo le beffe a Berlino 2015 e Cardiff 2017) scandiscono il cammino della squadra che Allegri è riuscito a portare a grandi livelli anche in Europa.

Da vittima sacrificale a rivelazione, la Roma ha già vinto

La Roma, che ha perso Salah ma (ri)trovato un attaccante tra i più forti della competizione (Dzeko), è la rivelazione della Coppa. Il bosniaco s'è rivelato ancora una volta decisivo: è stata sua la rete che ha piegato lo Shakhtar ma buona parte del merito va riconosciuta anche ad Alisson che nella gara di andata evitò il tracollo con le sue parate. Nessuno avrebbe scommesso sul superamento della fase a gironi considerato il girone che le era toccato: Atletico Madrid (fuori), Chelsea (battuto perfino allo Stamford Bridge) e la ‘matricola' Qarabag (insidiosa per il lungo viaggio da affrontare) sembravano fare dei giallorossi la vittima sacrificale. Invece, il ‘debuttante' Di Francesco è riuscito nell'impresa di conquistare una qualificazione insperata (l'ultima risale a 10 anni fa) oltre a raddrizzare la barca anche in campionato (3° posto, a +3 sulla Lazio quarta).

Le squadre qualificate e inserite nell'urna del sorteggio

Le squadre già qualificate e inserite nell'urna dei quarti di finale sono: Real Madrid (uscito vincitore dal doppio confronto col Psg), Siviglia (Montella ha ottenuto un risultato storico per gli andalusi a discapito dello United di Mourinho), Manchester City e Liverpool. Al sicuro anche il Bayern Monaco che all'andata ha sconfitto i turchi del Besiktas per 5-0. In bilico invece Barcellona e Chelsea, coi catalani che partono dal leggero vantaggio ottenuto grazie al pareggio (1-1) dell'andata strappato a Londra.

I pericoli maggiori per le due italiane

I pericoli maggiori per le italiane, oltre ad eventuali derby che dai quarti in poi sono possibili, sono sicuramente gli inglesi del Manchester City, gli spagnoli del Real Madrid e i tedeschi del Bayern Monaco.

Perché è possibile il derby Juventus-Roma

A differenza di quanto accaduto fino agli ottavi di finale, dai quarti in poi il regolamento non prevede alcun vincolo nei possibili accoppiamenti. Cosa significa? Il sorteggio è aperto e senza teste di serie oppure limiti geografici (di qui la possibilità che a sfidarsi siano Juventus e Roma).

A giocare in casa la partita di andata sarà la squadra sorteggiata per prima nei rispettivi accoppiamenti. Le date della partita di andata sono fissate in calendario tra poco più di un mese: martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre il ritorno sarà la settimana successiva, martedì 10 e mercoledì 11 aprile. I sorteggi delle semifinali sono previsti in calendario per venerdì 13 aprile: le partite di andata si giocheranno il 24/25 aprile e mentre il ritorno l'1/2 maggio. Le due finaliste si affronteranno il 26 maggio al NSK Olimpiyskyi stadium di Kiev.

Dove vedere il sorteggio in diretta tv, in chiaro e in streaming

Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta tv sia sui canali Mediaset sia Eurosport. In diretta streaming l'evento sarà trasmesso anche sulla piattaforma digitale del ‘Biscione', su Premium Play, e sul sito ufficiale della Uefa a partire dalle 0re 12.