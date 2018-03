La Roma torna nei quarti di finale di Champions League. Torna tra le otto grandi d'Europa, dopo ben dieci anni di assenza. Un traguardo prestigioso per i giallorossi, che ora attendono di conoscere il nome del prossimo avversario, e una serata da ricordare per Eusebio Di Francesco: il terzo allenatore, dopo Liedholm e Spalletti, a portare la squadra così in alto in Europa.

"Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo fatto una partita da uomini, da squadra – ha esordito il tecnico romanista, davanti alle telecamere di Premium – Siamo stati bravi a non concedere nulla all'avversario e a non ripetere gli errori fatti all'andata. Certo, possiamo sempre fare meglio e migliorare. Stasera dovevamo essere più bravi a leggere certe situazioni, ma nell'insieme generale la squadra mi è piaciuta e dal punto di vista organizzativo stiamo crescendo".

Nessuna paura del sorteggio

Venerdi prossimo a Nyon, in occasione del sorteggio dei quarti di finale, ci sarà dunque anche la pallina contenente il nome della Roma. Per De Rossi e compagni, adesso il gioco si fa ancora più duro perché nell'urna ci sono le squadre più forti d'Europa: Juventus compresa. "Chi vorrei evitare al sorteggio? Nessuno, io voglio continuare a sognare con questa squadra – ha continuato Di Francesco – Oggi c'era tanta gente e vivere queste serate è una grande emozione, il pubblico ci ha incitato".

"Non voglio evitare nessuno, voglio che la mia squadra affronti chiunque con questo piglio. Un voto alla squadra? Per l'applicazione dico 10. E' chiaro che ci vuole abitudine per fare certe gare e alcuni di noi non erano abituati. Tecnicamente do un voto inferiore, tatticamente più alto. Diciamo che dal punto di vista tecnico forse meritano un 6.5. Questi meccanismi si possono comunque migliorare lavorando".