Ultimo flop 11 del 2017 in controtendenza rispetto alle precedenti settimane. Dopo la sfilata di big, coincidenti con prestazioni controverse delle prime della classe, nella 19a giornata si registrano nomi meno d'avanguardia, salvo alcune eccezioni. Su tutte la Roma che, all'Olimpico con il Sassuolo, ha perso ulteriori punti e posizioni in classifica. Un 1-1 finale nel quale hanno spiccato in negativo il difensore Juan Jesus (5), sorpreso da Missiroli in occasione del gol, e l'attaccante Schick (5), ancora a corteo di condizione e tutt'altro che introdotto nel sistema offensivo di Di Francesco.

Anche il Milan, nonostante il pari strappato alla Fiorentina, ha dovuto fare i conti con alcune defaillance. Bonaventura (5), che sin qui era stato il più continuo del gruppo di Gattuso con 3 gol e 1 assist in 4 partite, con la Fiorentina non è riuscito a lasciare il segno; idem Cutrone (5), reduce dalla sbornia di Coppa Italia e alla ricerca della necessaria continuità.

Sportiello, pari sulla coscienza.

In una giornata caratterizzata da portieri in grande spolvero, l'unico ad essere stato protagonista di una prestazione in chiaroscuro è stato il viola Sportiello (5,5). La sua corta respinta, sulla conclusione di Suso, ha spianato la strada al pari di Calhanoglu. A fargli compagnia nel nostro top 11 anche altri giocatori di Pioli: Chiesa (5) e Thereau (5), apparsi entrambi poco ispirati.

Danilo che autogol.

Guardando agli altri reparti, il difensore dell'Udinese Danilo (5) ha vissuto un inizio di gara molto complicato con il Bologna: il suo goffo e sfortunato autogol, però, è stato compensato dalle reti di Widmer e Lasagna. Completano la formazione il bolognese Gonzalez (5) in difesa e il torinese Valdifiori (4,5), quest'ultimo incapace di reggere le fila del gioco dei granata.

Flop 11 della 19a giornata.

Modulo 3-4-3.

Sportiello 5,5; Juan Jesus 5, Danilo 5, Gonzalez 5; Valdifiori 4,5, Bonaventura 5, Chiesa 5, Birsa 5; Schick 5, Thereau 5, Cutrone 5. Panchina: Helander 5, Faraoni 5; Laxalt 5, Spinazzola 5; Petagna 5, Pellissier 5.