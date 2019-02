Fiorentina-Napoli è l'anticipo del sabato delle 18 della 23a giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno. Al Franchi (diretta tv e streaming su Sky Sport), va in scena un match che nella scorsa stagione sancì di fatto la fine delle speranze di scudetto degli azzurri. Un motivo in più per gli azzurri per cercare di conquistare i 3 punti e mettere pressione alla capolista Juventus impegnata domenica in casa del Sassuolo. Attenzione massima alla Fiorentina protagonista di un momento positivo e ulteriormente rinforzatasi con l'arrivo a gennaio di Muriel. Quali saranno le scelte di formazione di Ancelotti e Pioli? Ecco le ultimissime notizie su Fiorentina-Napoli.

Fiorentina, le ultimissime notizie sulle scelte di formazione per il Napoli

Sono tanti i dubbi della vigilia per Stefano Pioli. L'allenatore per Fiorentina-Napoli, deve fare i conti con diverse assenze: in primis quelle degli squalificati Benassi e Milenkovic, e poi quella degli infortunati Vitor Hugo e Milenkovic (minimi i margini di recupero, anche se si aspetterà la rifinitura per il verdetto decisivo). Contro gli azzurri si va verso una rivoluzione difensiva, con Hancko che potrebbe giocare in coppia centrale con Pezzella e Ceccherini e Biraghi sulle corsie. Quasi certa la mediana con Gerson, Veretout e Fernandes, mentre in attacco al fianco degli inamovibili Chiesa e Muriel, ballottaggio Mirallas-Simeone con il primo favorito.

Fiorentina-Napoli, le scelte di formazione di Ancelotti

Ancelotti per Fiorentina-Napoli, oltre ad Hamsik ormai promesso sposo del Dalian, dovrà fare a meno di Raul Albiol. La tendinite del centrale spagnolo è un problema serio che potrebbe costringerlo ad uno stop di 6 partite con tanto di rischio operazione. Se Marekiaro sarà sostituito da Fabian Ruiz, toccherà a Maksimovic fare le veci dell'ex Real Madrid. Per il resto si dovrebbe rivedere in corsia Hysaj con il dirimpettaio Mario Rui, favorito su Ghoulam. Dubbi per l'attacco: nel tandem del Napoli, l'unico certo del posto è Insigne, mentre al fianco Mertens sembra favorito su Milik

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko, Biraghi; Gerson, Edmilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Pioli.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti.