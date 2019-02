La gara è valida per la 23a giornata di campionato, la quarta del girone di ritorno e si giocherà al Franchi sabato pomeriggio nel primo dei due anticipi di campionato (gli altri sono stati venerdì per Lazio-Empoli e venerdì per Chievo-Roma). I toscani sono noni in classifica assieme al Torino con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, i partenopei sono secondi a quota 51 con 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Chi vince farebbe un enorme passo in avanti in classifica.

Quando e dove vedere Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli si giocherà sabato 9 febbraio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le ultime notizie sulle formazioni

Fioentina, Fernandes in cabina di regia

Stefano Pioli non potrà contare su Milenkovic in difesa e Benassi a centrocampo così come su Vitor Hugo: il brasiliano proverà il recupero, ma sarà complicato. Davanti al portiere Lafont, sulla destra Laurini, con Biraghi a sinistra e l'inserimento di Ceccherini centrale accanto a capitan Pezzella. A centrocampo Edimilson Fernandes, con Gerson e Veretout mezzali. In attacco, con Chiesa esterno offensivo a destra e Muriel, l'unico dubbio riguarda il terzo componente del reparto: Simeone prova a scalzare Mirallas.

Napoli, Mertens in vantaggio su Milik

Chiriches, Younes e soprattutto Albiol, che verrà sostituito da Maksimovic, gli assenti dalla parte del Napoli. A destra Malcuit favorito su Hysaj, dall'altra parte Mario Rui. In mezzo al campo Fabian Ruiz, con Allan al suo fianco e Callejon e Zielinski sulle fasce. In attacco potrebbe toccare a Mertens affiancare Insigne al posto di un Milk non al top. Fra i pali, infine, consueto ballottaggio fra Meret e Ospina

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko, Biraghi; Gerson, Edmilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Pioli.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti.

Le quote: Napoli favorito

I partenopei potrebbero sbancare il Franchi. Sono loro per i bookmakers la squadra migliore nell'anticipo delle 18 di sabato 9 febbraio in una sfida che li vede favoriti in lavagna a 1.95. Più alto il pareggio che apre a 3.70 e ancora più in quota il segno "1": la Fiorentina è data infatti a 4 volte la posta in gioco.