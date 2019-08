Fiorentina-Napoli è una delle partite più intriganti della 1a giornata della Serie A 2019/2020. Al Franchi la Viola di Montella se la vedrà con gli azzurri di Ancelotti nel secondo anticipo del sabato (dopo Parma-Juventus alle 18) in programma alle 20.45. Subito un test importante per entrambe le formazioni protagoniste negli ultimi giorni sul calciomercato, con i colpi Ribery e Lozano che potrebbero anche trovare spazio a gara in corso

Fiorentina-Napoli, quando si gioca e a che ora

Fiorentina-Napoli è il secondo anticipo della 1a giornata della Serie A 2019/2020. Sabato 24 agosto dopo Parma-Juventus in programma alle 18, toccherà alla formazione di Montella e a quella di Ancelotti scendere in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 20.45 (una novità rispetto alla scorsa stagione visto che i match in serata di giocavano alle 20.30). Grande curiosità per una partita che rappresenta subito un test importante per la nuova Fiorentina della proprietà Commisso, e il Napoli che con il mercato ha alzato l'asticella delle proprie ambizioni

Dove vedere in tv e streaming Fiorentina-Napoli e su quale canale

Sarà uno stadio Franchi subito incandescente per la prima sfida interna stagionale della Fiorentina, contro il Napoli. Sarà possibile assistere all'anticipo delle 20.45 del sabato in tv grazie a Sky Sport, in esclusiva per gli abbonati all'emittente satellitare. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Serie A e sul 251 del satellite. Possibile seguire Fiorentina-Napoli anche in streaming grazie all'app SkyGo, su dispositivi portatili, tablet e computer.

Fiorentina-Napoli, le ultime notizie sulle scelte di Montella e Ancelotti

Franck Ribery scenderà subito in campo da titolare in Fiorentina-Napoli? Al momento il colpo di calciomercato viola sembra destinato a partire dalla panchina con Montella che dovrebbe puntare sul tridente formato da Chiesa, Boateng e Sottil. Con Biraghi out, a causa delle voci di mercato, spazio a Terzic in corsia con dirimpettaio il neoacquisto Lirola. Nel Napoli panchina per l'altro neoacquisto Lozano, con Ancelotti intenzionato ad affidarsi al 4-2-3-1 con Callejon, Zielinski e Insigne a sostegno di Mertens. Out Milik per un problema muscolare.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-3-3) Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens