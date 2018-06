Con Bryan Cristante che si è accasato a Roma e Simone Verdi che ha firmato il contratto con il Napoli, rimane soltanto Federico Chiesa ad essere al centro dell'attenzione di mercato di molti club italiani. Le ultime notizie relative alla possibile partenza del giocatore della Fiorentina, raccontano però di una chiusura quasi totale del club viola. A parlare per la società toscana è stato Giancarlo Antognoni: bandiera e club manager della Fiorentina.

"Fa piacere che sia considerato da tutti ma non c’è preoccupazione – ha spiegato l'ex capitano ai microfoni di "Viola News" – La Fiorentina vuole però cercare di migliorare la posizione dello scorso campionato allestendo una squadra competitiva. Federico Chiesa rientra in questo progetto ed è quasi impossibile che per quest'anno parta. In futuro vedremo quello che succederà".

Il pressing del Liverpool

Sotto contratto fino al 2022, con un ingaggio di quasi due milioni di euro, Federico Chiesa è dunque destinato a rimanere a Firenze. Almeno secondo l'opinione di Antognoni: "La fedeltà per una squadra c’è sempre, ma anche tante variabili che possono cambiare il pensiero dei giocatori che poi decidono di andarsene – ha precisato il dirigente viola – L’intento della società è di costruire una squadra pronta per lottare per l’Europa e Chiesa fa parte del progetto. Dal prossimo anno faremo una squadra sempre più competitiva, non cerchiamo di cedere i migliori ma affiancare a loro altri elementi importanti".

Il figlio dell'indimenticato Enrico, che la Fiorentina non vorrebbe cedere e che valuta il suo cartellino con la cifra "mostre" di 70 milioni di euro, piace anche all'estero. Oltre all'interesse di Inter, Napoli e Roma, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Liverpool mettendo sul piatto proprio la cifra chiesta dalla dirigenza viola.