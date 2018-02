Un venerdì da leoni per la Serie A. Alle ore 20.45 in uno stadio Artemio Fianchi che si preannuncia incandescente, la Fiorentina ospita la Juventus nel primo anticipo della 24a giornata di campionato. Gli impegni in Champions della squadra di Allegri, che scenderà in campo martedì 13 contro il Tottenham, hanno spinto la Lega ad anticipare quella che è a tutti gli effetti una super sfida contro gli acerrimi rivali della Viola.

La Juve vuole la vetta. Fiorentina, il successo al Franchi manca dal 3 dicembre.

Le premesse per assistere ad una partita emozionante ci sono tutte e non solo per la rivalità accesissima tra le due tifoserie. Fiorentina-Juventus rappresenta anche una gara cruciale per il futuro delle due squadre: quella di Allegri vuole l'8a vittoria consecutiva su uno dei campi più difficili della Serie A per riprendersi momentaneamente la vetta e mettere pressione al Napoli impegnato contro la Lazio. La squadra di Pioli reduce dal bel successo di Bologna vuole regalare una gioia ai propri tifosi, tornando al successo casalingo proprio contro gli acerrimi rivali bianconeri. L'ultima vittoria al Franchi per la Fiorentina risale al 3 dicembre contro il Sassuolo

Le quote per le scommesse di Fiorentina-Juve.

Gli scommettitori sono già in fermento a caccia delle quote più interessanti per la partita. I bookmakers non sembrano credere nel fattore campo visto che la Juventus è favorita a 1.85. Un successo dei padroni di casa pagherebbe 4.50 la posta giocata, mentre il pareggio è quotato 3.50. Per quanto riguarda i risultati esatti, lo 0-0 è dato a 7, mentre l’1-1 solo a 6.75. La quota più bassa è quella relativa ad un successo 1-0 per la Juve a 6, mentre per quelle più alte bisogna giocare sui 4-2, 4-3 in favore della Fiorentina.

Così in campo in Fiorentina-Juve.

Per quanto riguarda le formazioni, buone notizie per Pioli che potrà contare per Fiorentina-Juventus su Pezzella e Biraghi. In forte dubbio invece l'acciaccato Laurini che potrebbe essere sostituito da Gaspar. In avanti scalpita Giovanni Simeone che sogna una Waterloo bianconera con ai suoi fianchi Chiesa e Thereau pronti ad allargare le maglie del reparto arretrato di Allegri. Anche quest'ultimo sembra avere pochi dubbi: l'unico è quello relativo al ballottaggio Lichtsteiner-De Sciglio, con il primo favorito. In mediana senza Matuidi dovrebbe giocare Marchisio, con Asamoah, Bentancur e Sturaro pronti a subentrare. Il tecnico ha confermato la presenza dal 1′ del grande ex Bernardeschi al fianco di Mandzukic e Higuain. Recuperato Douglas Costa che partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni.