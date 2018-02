Il duello tra Napoli e Juventus dura da mesi, le due squadre sono separate da un punto. La battaglia psicologica tra Sarri e Allegri prosegue da tempo e anche nel giorno della vigilia di un interessante Fiorentina-Juventus non manca una punzecchiata dell’allenatore livornese nei confronti di quello partenopeo.

Allegri dopo averlo elogiato per il gioco e per il grande lavoro fatto con la squadra che grazie a lui ha fatto un enorme salto di qualità, ha detto anche che, a differenza della Juve, il Napoli essendo uscito dalle coppe punta tutto sul campionato e concentra le energie in un unico impegno

Sarri dice che la Serie A somiglia alla Bundesliga perché c’è una squadra tiranna? I numeri dicono che il Napoli è una grande squadra che sta facendo grandissime cose e record su record. La Serie A non è il campionato tedesco. C’è un bel duello e il merito è di Sarri, che ha portato la squadra a grandi livelli. Sta combattendo con la Juventus che vince da 6 anni ed è cambiata tantissimo, cosa che non hanno fatto loro, lui è stato bravissimo a rifinirla e a dargli un bel gioco. Loro comunque hanno concentrato tutte le forze sul campionato, perché sono usciti dalle coppe.

Buffon e Marchisio titolari

Quella con la Fiorentina sarà la 200esima partita in bianconero per Allegri, che teme la squadra di Pioli, all’andata sconfitta 1-0: “La Fiorentina è un avversario difficile, vengono da una grande partita. Sono secondi per tiri in Serie A. Dobbiamo pensare solo al campionato, poi viene la Champions”. Grosso modo la formazione sarà quella titolare. Perché Buffon si è ripreso il suo posto e a metà campo Marchisio dovrebbe rilevare l’infortunato Matuidi

Non siamo in emergenza, ne abbiamo in abbondanza. Marchisio potrebbe giocare. Ma non so chi sostituirà Matuidi. Asamoah ha le capacità, ma da tempo non gioca in quel ruolo. Nessuno ha bisogno di riposare. L’unico dubbio che ho è a destra tra Lichtsteiner e De Sciglio. Rugani sta bene. Buffon giocherà.

Bernardeschi titolare con la Fiorentina

Da numero 10 della Fiorentina alla Juventus, una storia già vista. Dopo Baggio lo stesso destino lo ha vissuto Bernardeschi che venerdì sera sarà titolare. Allegri lancia ufficialmente il giocatore, che di sicuro non sarà accolte con affetto

Douglas Costa è recuperato, ma gioca Bernardeschi. Lui sta bene è avrà una partita impegnativa domani, ha fatto una scelta professionale e non è scappato da Firenze. I tifosi dovrebbero accoglierlo in un certo modo, ma è normale che gli urleranno contro per metterlo in difficoltà. Farà una grande partita.

Dybala in dubbio per il Tottenham

Dybala migliora ancora, ma non è detto che contro il Tottenham sia a disposizione. L’allenatore dice chiaramente che nessuno vuole correre rischi. La stagione è molto lunga e Dybala se non sarà al top contro gli ‘Spurs’ non ci sarà