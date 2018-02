Il "soldato" Simeone è pronto a combattere per cercare di aprire una breccia nel muro difensivo della Juventus. Il bomber della Fiorentina in vista del caldissimo anticipo della 24a giornata di Serie A in programma venerdì sera scalpita e paragona la sfida con i bianconeri ad una delle più celebri battaglie della storia, quella di Waterloo. La sua speranza è che la formazione di Pioli, come gli eserciti prussiani e britannici, sconfigga la Juve, versione Napoleone, al termine di un confronto in cui non mancherà, come da tradizione grinta e agonismo.

Fiorentina-Juventus come Waterloo, parola di Simeone.

In un'intervista esclusiva a Tuttosport dunque il rampollo del Cholo ha parlato di Fiorentina-Juventus, match contraddistinto da un'acerrima rivalità tra le due tifoserie. Il bomber 22enne promette battaglia e sogna l'impresa contro la corazzata Juventus che gode dei favori dei pronostici, proprio come Napoleone: "Paragonerei questa partita a un quadro che raffigura la battaglia di Waterloo. Questa Fiorentina può fermare questa Juve".

Quando Simeone mise ko la Juventus con la maglia del Genoa.

D'altronde Simeone, sa bene come far male alla Juventus. Nella scorsa stagione quando vestiva la maglia del Genoa rifilò una pesantissima doppietta ai bianconeri battuti a sorpresa 3-1. Impossibile dimenticare quella gara per il bomber che in maglia viola ha già segnato 8 gol tra Serie A e Coppa Italia: "E' stato il giorno più bello della mia vita. Lo dissi allora e lo ripeto ora. L’emozione per quella doppietta resterà per sempre nei miei ricordi, da raccontare e tramandare un domani ai miei figli quando li avrò e saranno grandi".

Simeone sfida il connazionale Higuain.

E l'intrigante sfida nella sfida sarà quella tra il giovane Simeone e l'esperto connazionale Higuain. Solo parole di stima per il Pipita da parte del centravanti viola che s'ispira però ad un altro celebre sudamericano: "Gonzalo è un attaccante pazzesco, favoloso, uno dei più forti al mondo, un giocatore straordinario, di quelli che tutte le squadre vorrebbero avere. L’Argentina non può andare ai Mondiali senza di lui anche se l'attaccante che mi piace di più in assoluto è Suarez. Spero di arrivare ai suoi livelli".

I consigli di papà Diego per battere la Juve.

In conclusione poche parole per far capire quanto la sfida contro la Fiorentina sia sentita nel capoluogo toscano: "C’è un’attesa incredibile: l’altro giorno ero al supermercato e non c’è stata persona che riconoscendomi non mi abbia detto: ‘mi raccomando, segna a Buffon, battete la Juve’. Prima di altre partite non era mai successo". E papà Diego ha consigli speciali in vista della Juve? Giovanni sa già cosa fare in campo: "Ci sentiremo come sempre. Ma non mi dirà ‘vai in campo e ‘spacca' la Juve’ perché sa già che lo farò. O almeno ci proverò fino all’ultimo".

Simeone può far male alla difesa della Juventus?

Adesso dunque a parlare sarà il campo. Giovanni Simeone dovrà vedersela contro il muro difensivo della Juventus formato dai centrali Benatia e Chiellini che stanno vivendo un momento super. Anche per questo Pioli sembra intenzionato a schierare ai suoi fianchi Chiesa e Thereau per tentare di allargare le maglie difensive bianconere con De Sciglio e Alex Sandro che saranno a loro volta costretti agli straordinari.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juve.

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic.