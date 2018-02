Zero reti incassate finora nel 2018 a fronte delle 14 realizzate in 6 gare nell'anno solare, 1 gol subito nelle ultime 15 partite giocate fra tutte le competizioni (nazionali e in Europa). E' il dato che la Uefa mette in risalto a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham. Se gli Spurs si fanno forti per le straordinarie doti di cannoniere da parte di Harry Kane (miglior realizzatore del 2017 con 56 reti), a Torino si trincerano dietro le statistiche che esaltano l'impenetrabilità della difesa bianconera. Un muro contro il quale andranno a sbattere gli inglesi martedì prossimo, nei primi 90 minuti della sfida a eliminazione diretta.

L'ultima volta che s'è gonfiata la rete alle spalle del portiere juventino è stato il 30 dicembre del 2017, quando Caceres (ex di turno) portò in vantaggio l'Hellas poi sconfitta per 3-1. L'unica rete incassata 1350 minuti dopo la sconfitta (3-2) subita contro la Sampdoria il 19 novembre. Un dato ulteriore che testimonia la grande solidità di una formazione assemblata da Allegri cambiando modulo e interpreti ma senza perdere compattezza e pericolosità in attacco. Ne sa qualcosa il Napoli, battuto in casa nello scontro diretto (1-0) con rete di Higuain in contropiede e incapace di superare Buffon. Ne sa qualcosa il Sassuolo tramortito da ben sette reti nell'ultima gara di campionato.

Cifre che acquisiscono maggiore risalto soprattutto se rapportate al trend dei mesi scorsi: nelle precedenti 18 gare i bianconeri avevano subito invece 22 reti. Numeri da autentica corazzata che venerdì sera proverà a resistere anzitutto all'assalto da parte della Fiorentina, trasferta notoriamente difficile, indiosa e spesso foriera di risultati amari: nelle ultime 4 gare di A giocate al Franchi. la Juventus ha ottenuto solo 4 punti.