E' il simbolo della nuova Fiorentina, il giocatore sul quale la dirigenza vuol costruire la squadra del futuro. Nonostante le voci di mercato, che lo vedono accostato a diverse squadre italiane, Federico Chiesa è infatti legato a doppio filo alla maglia viola ed è il campione sul quale è riposta la fiducia dei tifosi in vista della "madre di tutte le battaglie": la sfida contro la Juventus.

Intervistato da Premium Sport, il giovane attaccante di Stefano Pioli ha così inquadrato il match con i campioni d'Italia: "Contro di loro sarà durissima, ma siamo pronti: la vittoria di Bologna è stata importante, daremo il 100% per Firenze e per la maglia – ha spiegato Chiesa Jr. – La Juve è una grandissima squadra di livello internazionale, sarà difficilissimo sia difendere che attaccare ma noi ci proveremo".

La visita della famiglia Della Valle.

Fresco di rinnovo con i viola fino al 2022 (l'accordo è stato siglato nello scorso novembre), Federico Chiesa è poi tornato a parlare della vittoria al Dall'Ara: "La gara di Bologna ci ha dato uno stimolo in più dopo la sconfitta contro il Verona e ora siamo più pronti per affrontare la Juve. Sentivamo la partita, per rifarci dal brutto ko contro l'Hellas. Il mio gol? Ero contento più che altro per la vittoria della squadra perché venivamo da una sconfitta difficile. Ed è per questo motivo che siamo andati ad esultare sotto la curva dei tifosi".

Ad aiutare la squadra di Stefano Pioli, è stata anche la visita gradita della famiglia Della Valle che ha incontrato e salutato tutti durante il ritiro pre gara: "Con i Della Valle è stato un bellissimo incontro – ha concluso Chiesa – Abbiamo capito che la la società è vicina a noi e questo è stato fondamentale per la vittoria del giorno dopo".