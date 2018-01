Non c'è solamente il Napoli su Federico Chiesa, il talento figlio d'arte che sta facendo impazzire i tifosi viola. Qualità, gioventù, prospettive di crescita. Sono le doti che porta con sè il giovane attaccante che sta seguendo le orme in Serie A di papà Enrico e che adesso inizia a piacere davvero ai grandi club. Da tempo si vocifera dell'interesse concreto da parte del Napoli che starebbe provando anche a portarlo in azzurro a gennaio. Un corteggiamento serrato da parte di De Laurentiis che, almeno, vorrebbe strappare una opzione in vista del mercato estivo. Adesso però sembrerebbe che anche l'Inter si sia fatta avanti.

Figlio d'arte che piace ai big.

A fari spenti, senza i clamori della stampa e dell'opinione pubblica, così come la storia delle trattative migliori insegna: meno se ne parla più è alta la percentuale di chiudere in modo positivo l'affare in questione. E l'oggetto in questione è di primissima qualità: Federico Chiesa, giovane nastro nascente del calcio italiano oggi in forza alla Fiorentina ma già in rampa di lancio verso altri lidi, molto più prestigiosi.

L'interesse del Napoli.

Il Napoli si è mosso per primo e in tempi non sospetti: a Maurizio Sarri Federico Chiesa piace assai e non è un mistero. Così come non è difficile vedere la punta nel Napoli attuale, coadiuvato da Insigne e Callejon, con Hamsik a fare da metronomo in mediana. Una soluzione peretta per chi, in attesa di Milik, attende un attaccante di qualità anche dopo le parole non proprio entusiasmanti di Roberto Inglese, prossimo a vestire l'azzurro.

50 milioni il prezzo per Federico Chiesa.

Ma oltre il Napoli c'è di più: l'Inter. Senza fretta e senza le luci della ribalta emissari nerazzurri avrebbero contattato l'entourage del giocatore, per sondarne il terreno le volontà il prezzo. A confessarlo in quello che oramai non è più un dietro le quinte, è stato Matteo Materazzi, procuratore, che è intervenuto a Radio Sportiva parlando anche del giovane Federico

Da quello che so io, il giovane viola è un interesse concreto dell’Inter e le parti si sono anche parlate. Non se ne parla a gennaio, ma a giugno e per una cifra di circa 50 milioni, i nerazzurri possono provare l’affondo.

Derby Napoli-Inter, col fair play a fare da arbitro.

Il prezzo è altissimo, l'investimento dovrà essere studiato nei minimi particolari. Per il Napoli non è un problema di soldi anche se De Laurentiis ha sempre lavorato sul prezzo d'entrata e mai si è lasciato convincere dalla cifra di partenza. Per l'Inter il discorso è molto più delicato: Suning è sempre sotto il costante mirino del fair play finanziario e un eventuale colpo di testa dovrebbe essere attutito da un'uscita altrettanto importante.