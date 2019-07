Anche dopo la sconfitta contro il Benfica nel match valido per l'International Champions Cup, in casa Fiorentina continua a tenere banco il caso Federico Chiesa. Emergono infatti nuovi retroscena sul duro faccia a faccia tra il giocatore e Joe Barone, braccio destro del patron Commisso. Quest'ultimo, avrebbe perso le staffe pretendendo le scuse pubbliche del calciatore per lo scarso impegno nell'ultimo allenamento e non solo. Il tutto ribadendo la volontà di non cederlo, anche a fronte di offerte shock.

Fiorentina, Federico Chiesa quasi in lacrime dopo scontro con Joe Barone

Federico Chiesa avrebbe a più ripreso ribadito la sua volontà di lasciare la Fiorentina (le voci su un accordo con la Juventus circolano ormai da tempo). Una situazione che avrebbe fatto perdere la pazienza alla dirigenza viola: secondo quanto riportato dal Correre dello Sport, ecco allora che due giorni fa Joe Barone si sarebbe molto arrabbiato, imponendo al ragazzo 3 condizioni. Chiesa infatti avrebbe dovuto in primis chiedere scusa per lo scarso impegno in allenamento, poi posare con la nuova maglia e infine presentarsi ai microfoni per un'intervista. Il tutto per evitare una multa molto salata.

La Fiorentina non vuole cedere Federico Chiesa, le ultime notizie di mercato

Il giocatore avrebbe incassato la ramanzina, finendo però quasi in lacrime come svelato da La Gazzetta dello Sport, rilasciando poi l'unica intervista di questo periodo in cui però ha preferito non sbilanciarsi sul futuro. Si è sbilanciato eccome, dimostrandosi totalmente in linea con la dirigenza, il direttore sportivo Pradé. Quest'ultimo dopo il ko col Benfica ha chiarito che il talento resterà a Firenze e sarà una delle basi del nuovo corso viola: "Penso ci sia già stata chiarezza della proprietà, vogliamo tenerlo. Federico è un ragazzo serio, capisco quello che gli passa nella testa ma bisogna capisca anche che ora c’è una proprietà nuova che vuole partire da basi solide". Prosegue dunque il muro contro muro, con Chiesa che a quanto pare spera di convincere la dirigenza viola al dietrofront e la Juventus che aspetta alla finestra, pronta ad investire per lui 70 milioni di euro.