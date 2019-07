Le ultime notizie sulle trattative di oggi aprono ad un possibile braccio di ferro tra la Fiorentina e Federico Chiesa. Nuova puntata del tormentone relativo al futuro dell'attaccante che a quanto pare vuole lasciare Firenze, anche alla luce di un accordo raggiunto da tempo con la Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Chiesa avrebbe avuto un faccia a faccia con il braccio destro del patron viola Commisso: se Chiesa ha ribadito la volontà di andar via, il dirigente lo ha blindato confermandogli che la Fiorentina non è disposta a cederlo "nemmeno per un miliardo".

Federico Chiesa vuole lasciare la Juventus, la Fiorentina non lo cede. Le notizie di mercato di oggi

Il nome di Federico Chiesa è ancora caldo in chiave mercato e il futuro del giovane talento rischia di diventare un vero e proprio caso. Le ultime notizie arrivano dal Corriere dello Sport e raccontano di un vero e proprio braccio di ferro tra il calciatore e il braccio destro del neoproprietario della Fiorentina Joe Barone. I due si sarebbero resi protagonisti di un faccia a faccia molto "teso" negli Stati Uniti, dove la squadra di Montella è alle prese con l'International Champions Cup. Chiesa avrebbe ribadito al dirigente la volontà di andare via, ottenendo per tutta risposta un no perentorio.

Chiesa-Joe Barone, cosa si sono detti

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Joe Barone avrebbe ricevuto una chiamata a sorpresa da Federico Chiesa mentre si trovava all'interno di un ristorante newyorkese. Il giocatore e il braccio destro di Commisso si sono così incontrati in un altro locale, dove avrebbero avuto un faccia a faccia davanti ad un testimone. Il calciatore avrebbe ribadito la sua volontà di andar via: "Voglio andare via, è arrivato il momento, ho bisogno di nuovi stimoli, mi dispiace. Destinazione? Non lo so, non c’è nessuno per ora". Per tutta risposta Barone si è dimostrato fermo sulla sua posizione: "Federico, ma se non c’è nessuno, perché hai tutta questa fretta di andare via? Chi c’è dietro? Con tuo padre ho già parlato e non ho più niente da dirgli. Ma siccome continuano a uscire queste voci sul tuo futuro, allora siate tu e lui a uscire allo scoperto, a dire che volete andare via. Ditelo ai tifosi, spiegatelo, assumetevi la responsabilità della vostra scelta".

La Fiorentina non vuole cedere Chiesa, nemmeno per un miliardo

La Fiorentina non è disposta a cedere Federico Chiesa nemmeno per un'offerta faraonica: "Non ti venderemo neanche se ci arrivasse un’offerta da un miliardo. Rocco non ha bisogno dei tuoi soldi. Noi non abbiamo comprato te, abbiamo comprato la Fiorentina. Visto che parli bene inglese perché limitarti al calcio italiano, perché non guardare oltre, alla Germania, all’Inghilterra? In ogni caso, da Firenze non ti muovi. Per Rocco bisogna tornare a onorare la maglia viola e rispettare i tifosi"

Quale futuro per Federico Chiesa, le ultime notizie sull'accordo con la Juventus

Tutto sembra portare dunque ad un braccio di ferro tra le parti, con la Juventus che resta vigile sullo sfondo. Da settimane ormai si parla di un possibile accordo già raggiunto tra il calciatore e la Juventus sulla base di un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. La Fiorentina però tiene duro, con Commisso che non vuole che Chiesa "faccia la fine di Baggio". A tal proposito sarebbe pronto anche un rinnovo del contratto per il calciatore che però a quanto pare non vuole saperne di restare a Firenze.