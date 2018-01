Nella giornata in cui la Lega Serie A ha bocciato le offerte di Sky e Mediaset per i diritti televisivi, sono andati avanti i contatti tra le parti nella corsa alla presidenza della Figc. Nessuna sostanziale novità in vista delle elezioni del 29 gennaio, con lo spauracchio del commissariamento della Figc da parte del Coni, sempre più concreto. Nel frattempo uno dei candidati, ovvero Gabriele Gravina presidente della Lega Pro ha confermato di poter contare sull'appoggio di 10 club della Serie A.

Elezioni Figc, mezza Serie A sta con Gravina.

Metà Serie A si schiera con Gabriele Gravina per le elezioni della Figc. Juventus, Inter, Roma, Torino, Fiorentina, Spal, Sampdoria, Cagliari, Sassuolo e Bologna, nell'incontro con il candidato della Lega Pro e con Damiano Tommasi hanno espresso la loro intenzione di voto per il primo dei due, chiedendo al n.1 dell'Aic "di fare sintesi". Gravina ha confermato: "Ho ricevuto l'appoggio dei dieci club di Serie A con cui mi sono incontrato oggi. Ora ne parlerò con Damiano Tommasi per lavorare al rilancio del calcio italiano".

La richiesta a Tommasi, bisogna fare sintesi.

E nella richiesta di fare sintesi da parte dei club a sostegno di Gravina c'è la volontà di spingere Damiano Tommasi a fare un passo indietro per lavorare uniti a sostegno del candidato della Lega Pro. Queste le ulteriori dichiarazioni a tal proposito di Gravina riportate da SportMediaset: "E' un segnale importante in vista di lunedì. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori contatti sempre con l'intento di unire e non disperdere".

Tommasi non rinuncia alla corsa elettorale.

Tommasi però non sembra intenzionato a fare un passo indietro e conferma la volontà di continuare nella corsa alla presidenza della Figc, come candidato dell'Associazione Italiana Calciatori.. Gravina conterebbe con un'alleanza sul 6% di voti dalla A, il 17% dalla Lega Pro, il 10% dagli allenatori, il 2% dagli arbitri e un 5% dalla B. L'Aic pesa per il 20%.