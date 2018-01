Rinviare le elezioni per eleggere il presidente della Federcalcio. Giovanni Malagò, numero uno del Coni e dello sport italiano, lo aveva chiesto ai tre candidati (Gravina – nella foto -, Sibilia e Tommasi) alla poltrona in Figc ma da tutti ha ricevuto risposta negativa. Gravina, massimo dirigente della Lega Pro, ha spiegato situazione e volontà dei protagonisti della vicenda che nelle ultime ore ha visto tornare in auge Tavecchio, ieri dimissionario oggi pronto a rimettersi in gioco sostenuto dalla cordata Lotito-Cairo alla testa della Lega di A.

Malagò ci ha chiesto di rinviare l'assemblea elettiva di lunedì per aspettare l'evolversi della situazione presso la Lega di Serie A. Questa proposta non è stata accettata da nessuno dei tre candidati, l'assemblea ormai è incardinata e si terrà regolarmente – ha ammesso Gravina ma anche gli altri due concorrenti sono sulla stessa lunghezza d'onda -. Poi c'è anche un altro passaggio fondamentale: io e Tommasi dobbiamo incontrare la Lega di A e quella di B e quindi faremo anche una verifica con le altre componenti. In assemblea i candidati assumeranno una propria responsabilità di fronte a quello che Malagò ci indicherà sabato mattina.

Cosa succederà adesso? Venerdì potrebbe essere il giorno dell'elezione a presidente di Lega dopo ben 9 mesi di commissariamento. Il piano del presidente del Torino, Cairo, è emerso nei giorni scorsi: Tavecchio in cima grazie anche all'accordo con Lotito e Javier Tebas, ora presidente della Liga, come amministratore delegato. Perché proprio l'avvocato spagnolo? In ballo c'è anche la torta dei diritti tv: Mediapro ha fatto un' offerta come intermediario per quelli del campionato italiano, Mediapro è molto vicina a Tebas e ai diritti tv spagnoli. Poi si passerà alla scelta del nuovo presidente federale.

La posizione del Coni. Il presidente Malagò, preso atto dell'impossibilità di rinviare le elezioni al vertice della Lega ha affidato a un comunicato ufficiale la posizione del Coni: o la Lega di Serie A trova una propria dimensione, stabilità oppure la Federcalcio verrà commissariata.