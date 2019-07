Le migliaia di persone che non vedono l'ora di scartarlo e scoprirne tutte le novità, dovranno aspettare ancora due mesi. Fifa 2020, il videogioco di simulazione calcistica più utilizzato al mondo, sarà infatti in tutti i negozi soltanto a partire dal prossimo 27 settembre. Al di là della lunga attesa, il titolo della Electronic Arts sta già facendo parlare di sé: soprattutto per quella che sarà la nuova copertina del gioco.

Nonostante sia ormai quasi ufficiale la presenza di Neymar, in molti hanno invece rilanciato una suggestiva candidatura. Attraverso il sito change.org, già ventimila persona hanno firmato la petizione per chiedere che venga messa in copertina Megan Rapinoe: stella della nazionale statunitense femminile e premiata, al recente mondiale in Francia, come miglior giocatrice del torneo.

L'incontro con la Fiorentina

La raccolta firme, che ha come obiettivo arrivare a quota 25mila firme, vuol dunque premiare la protagonista dell'ultima Coppa del Mondo: una donna che ha saputo conquistare tutti con il suo toccante discorso in occasione della parata per la vittoria del Mondiale che si è tenuta a New York. Riconosciuta universalmente come simbolo di uguaglianza tra uomini e donne, Megan Rapinoe è stata inoltre recentemente celebrata anche dalla Fiorentina.

L'incontro con la calciatrice statunitense è andato in scena nei giorni scorsi a Chicago, dove la formazione di Vincenzo Montella era in tournée per l'International Champions Cup. Prima della partita con l'Arsenal, persa dai viola per 3-0, Giancarlo Antognoni ha infatti donato alla Rapinoe una maglia numero 15 con tanto di nome della centrocampista statunitense.