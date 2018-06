Lascerà probabilmente il Real Madrid, ma non la copertina di uno dei videogame più famosi del mondo. Cristiano Ronaldo è ancora una volta il testimonial scelto dalla EA Sports per la cover di FIFA 19, ovvero la nuova edizione del popolare videogioco calcistico. Ad ufficializzarlo è stata la stessa azienda americana che sui propri profili social, ha ufficializzato la decisione con l'immagine di CR7 con addosso la maglia del Real Madrid, ovvero del suo club attuale.

in foto: Cristiano Ronaldo uomo copertina di Fifa 19 (foto Twitter @EASPORTSFIFA)

La stella portoghese capace di conquistare con il Real Madrid la terza Champions consecutiva sarà ancora l'uomo immagine della EA Sports. Sulla copertina di FIFA 19 ci sarà ancora lui, come accaduto in FIFA 18. Per ufficializzare il tutto, l'azienda statunitense ha postato anche sui suoi canali social, l'immagine di Cristiano Ronaldo con la nuova maglia delle merengues per la stagione 2018/2019 su uno sfondo blu.

Ronaldo con la maglia del Real sulla copertina di FIFA 19, indizio di mercato

L'immagine sembrerebbe dunque smentire le voci relative alla volontà di Ronaldo di lasciare il Real Madrid. Una volontà confermata in terra lusitana dallo stesso calciatore che si prepara a vivere i Mondiali con il suo Portogallo. Al momento però la copertina di FIFA 19 non rappresenta un indizio di mercato, visto che il calciatore sotto contratto con il Real non può non essere immortalato se non con la casacca delle merengues. In vista di clamorosi trasferimenti le cose potrebbero cambiare.

Quando va in scena la prima presentazione e quando esce FIFA 19

Appuntamento a sabato 9 giugno quando in occasione della presentazione di EA Play potrebbero essere svelati nuovi particolari su FIFA 19. Potrebbe essere divulgato anche un teaser trailer del videogioco che già sta facendo impazzire di curiosità i fan. Per l'uscita bisognerà aspettare gli ultimi mesi del 2018, con il simulatore calcistico che potrà essere utilizzato sulle consolle PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Le novità di FIFA 19

Oltre a novità legate alla grafica, come al solito più realistica, c'è grande attesa anche perché sarà offerta ai videogiocatori un'importante possibilità. Quella di giocare anche la Serie A, la Coppa Italia e soprattutto la Champions e l'Europa League. Competizioni queste ultime che sono state sempre della Konami che le ha utilizzate per Pro Evolution Soccer. A quanto pare però l'accordo tra EA Sports, e la Uefa, permetterà di disporre su FIFA delle due massime competizioni continentali, e anche dei tornei italiani che saranno arricchiti con particolari e dettagli intriganti.