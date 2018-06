Dopo aver conquistato per la quarta volta in cinque anni la Champions League, Cristiano Ronaldo nell’immediato dopo partita della finale con il Liverpool gelò tutto l’ambiente madridista dicendo che sarebbe potuto andare via dal Real. Adesso giungono delle conferme dal Portogallo. Il quotidiano ‘Record’ riferisce che la decisione di CR7 è irrevocabile e dopo i Mondiali il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe salutare davvero il Madrid.

Dopo aver incontrato il suo procuratore Jorge Mendes, Ronaldo ha capito che la posizione del Real Madrid non cambierà e il rinnovo con adeguamento del contratto non sarà proposto al giocatore. Secondo ‘Record’ il problema non sarebbero solo economico: “Una decisione irreversibile dettata non tanto dall’aspetto economico, ma dal fatto che Florentino Perez non ha dimostrato alcun segnale di riconoscimento nei confronti del portoghese”. Di fatto il club non ha intenzione di adeguare il contratto del portoghese che vorrebbe quasi raddoppiare il proprio ingaggio e vorrebbe mettersi alla pari di Leo Messi. CR7 guadagna 21 milioni di euro netti a stagione, Messi 40, mentre Neymar con il Paris Saint Germain ne porta a casa 37.

Ronaldo non si sentirebbe più protetto al Madrid, negli ultimi anni ha visto andare via molti amici, Xabi Alonso, Pepe, Coentrao, James Rodriguez e ora è andato via anche Zidane. Va ricordato che il portoghese non si ripete solo vincendo la Champions, ma anche facendo un po’ i capricci perché lo scorso anno di questi tempi ‘A Bola’ scrisse che CR7 voleva lasciare il Real, in quel caso non c’erano problemi seri con Perez ma c’era l’inchiesta del Fisco spagnolo sui conti del campione, che è andato a processo.

Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale, ha scritto la storia del calcio e quella del Real Madrid, il club con più Champions, ma guadagna già 21 milioni di euro netti a stagione ed è al mondo uno dei tre sportivi più ricchi (lo scorso anno hanno incassato più di lui solo il pugile Mayweather e Leo Messi). Risulta difficile dar torto a Florentino Perez che non intende equiparare lo stipendio di Ronaldo a quello di Messi. Ronaldo ha un fisico eccezionale, si allena duramente, ma ha già compiuto trentatré anni e non è detto che sia sempre così dominante nel futuro prossimo e non è affatto scontato che l’anno prossimo il Real vinca ancora la Champions. E un investimento di questa portata, perché 40 milioni di euro netti sarebbero quasi 80 lordi, qualora fosse realizzato, potrebbe rivelarsi un grosso boomerang per un club abituato si a vincere ma anche a far quadrare i conti e a ragionare più con titoli e milioni di euro che con i sentimenti.