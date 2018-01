Nemmeno il tempo di raccogliere i successi di FIFA 18 e EA Sports sta già pensando alla nuova edizione del popolare videogame che fa impazzire tantissimi appassionati dello sport più bello del mondo. Attenzione però perché FIFA 19 potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione nella storia del videogame: l'azienda produttrice infatti oltre a numerose novità tecniche e nelle modalità di gioco starebbe pensando alla sostituzione del nuovo gioco singolo con una serie di download a pagamento e aggiornamenti.

FIFA 19 sostituito da download a pagamento e aggiornamenti.

Secondo l'indiscrezione riportata da calcioefinanza.it dunque la nuova edizione del videogame, ovvero FIFA 19 potrebbe non essere rappresentata da un nuovo gioco singolo. Il videogame in futuro potrebbe infatti essere venduto come dei download a pagamento, con aggiornamenti multipli da rinnovare di anno in anno.

Cosa cambia per i videogiocatori.

In questo modo dunque gli utenti potranno risparmiare probabilmente, non comprando un vero e proprio gioco singolo ogni anno. Bisognerà comunque pagare per ogni aggiornamento che potrebbe costare molto meno, anche se alla distanza la cifra totale potrebbe equiparare quella per la singola edizione.

Le novità di FIFA 19.

Quello che è certo è che non mancheranno comunque novità in FIFA 19. Previsto l'inserimento di ulteriori campionati e dunque più squadre e calciatori, probabilmente anche di quello cinese, oltre a quella Serie C richiesta mesi fa dal Pordenone avversaria dell'Inter in Coppa Italia. Nuovi kit e la possibilità di registrare cori da stadio personalizzati, con novità importanti anche nella modalità carriera con i tecnici che potranno migliorare le loro conferenze stampa.Il gioco dovrebbe essere più realistico con cambiamenti meno radicali e maggiormente spalmati nelle stagioni per i calciatori più esperti.

Chi in copertina su FIFA 19.

C'è grande curiosità anche sulla stella del calcio che potrebbe comunque comparire, in caso EA Sports decidesse comunque di rilasciare una nuova edizione del gioco. Con Cristiano Ronaldo già presente su FIFA 18, il sostituto potrebbe essere Neymar visto che Leo Messi è stato scelto per i concorrenti della Konami per l'altro popolare videogame calcistico.