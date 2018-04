Dopo dieci anni di proficua collaborazione la Konami e la Uefa si separano. La casa giapponese ha deciso di non prolungare il contratto con il massimo organo del calcio europeo. Ciò significa che dal prossimo anno nel videogioco Pro Evolution Soccer, un cult per gli appassionati, non ci saranno più la Champions e l’Europa League. Una vera e propria rivoluzione. Perché era dal 2008 rappresentavano un’esclusiva di Pro Evolution Soccer. La casa giapponese, allo scadere dell’accordo, ha deciso di non rinnovare e ha fatto sapere, dal Senior Director of Brand & Business Development di Konami Entertainment Jonas Lygaard, che: ‘si focalizzerà su altre aree, continuando ad esplorare metodi alternativi per poter collaborare con la Uefa’. Adesso tutto lascia pensare che EA Sports possa acquistare i diritti della Champions e dell’Europa League, e in quel caso potrebbe inserirli già in Fifa 19.

Dopo 10 anni Konami dà l’addio alla Champions

Dunque si chiude un lungo rapporto tra la Konami, e cioè Pro Evolution Soccer, e la Uefa Champions League. Dopo il comunicato della casa giapponese è arrivata la conferma del direttore marketing di UEFA Events SA, Guy-Laurent Epstein:

Konami è stato un partner importante per la Uefa Champions League e la Uefa Europa League. Il nostro marchio è stato fortemente caratterizzato all’interno del videogioco come parte di popolari tornei di e-sport della Uefa Champions League organizzati da Konami. Ringraziamo Konami per il grande impegno profuso a sostegno delle nostre competizioni per club negli ultimi dieci anni e non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro per quel che concerne le competizioni Uefa per Nazionali.

Champions in Fifa 19

Dunque Konami si concentrerà su altre aree e la Champions League non sarà più in Pro Evolution Soccer (PES). L’abbandono della Konami favorisce EA Sports che, come riportato da ‘Calcio e Finanza’, dopo essersi assicurata le licenze della Premier League e della Liga potrebbe effettuare un altro grande colpo acquistando i diritti della Champions League, che potrebbe essere presente in Fifa 19.