Mohamed Salah è il calciatore del momento in Europa e forse a livello mondiale. L'attaccante del Liverpool è stato il protagonista incontrastato in questa stagione di Premier League e in Champions League. Il numero 11 dei Reds ha trascinato la squadra di Jurgen Klopp a disputare la finale della massima competizione europea contro il Real Madrid ma questo non gli impedisce di relazionarsi con i grandi club del momento e proprio la squadra che affronterà il 26 maggio a Kiev sembra essere molto interessato all'egiziano.

Sono diverse settimane che l'ex esterno offensivo della Roma viene accostato alla Casa Blanca e uno degli indizi della sua possibile partenza da Liverpool, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, è il nome del suo sostituto: Nabil Fekir. Sia i media francesi che quelli inglesi presumono che l'Olympique Lione e i Reds abbiano chiuso il trasferimento per 70 milioni di euro del 24enne, e abbiano anticipato le mosse di squadre come Chelsea e Atletico Madrid. Fekir in questa stagione di Ligue 1 ha messo a referto 17 goal e 6 assist in 28 partite.

Alcuni mesi fa il Liverpool cercava di proteggere Salah da ogni assalto esterno ma il suo trasferimento potrebbe costare al club merengues oltre 200 milioni di euro. Non ci sarebbe alcun problema dato che Florentino Perez avrebbe pensato di fare una ‘pulizia' della rosa cedendo alcuni giocatori come Gareth Bale o Karim Benzema e Modo Salah sembra essere un interprete perfetto per agire sulla fascia o per fungere da "falso nove".

Uno di quelli che ha sostenuto l'acquisto di Salah da parte del Real Madrid è l'ex calciatore egiziano vecchia conoscenza della Roma, Mido: "Il Real Madrid lo vuole. Abbiamo visto tutti le brutte prestazioni di Gareth Bale e Karim Benzema con il 4-4-2 e Madrid sarebbe in grado di esaltare le virtù di Salah…".

L'egiziano del Liverpool ha vinto il premio come miglior giocatore della Premier League, deve ancora giocare la finale di Champions League e dovrà affrontare la Coppa del Mondo di Russia per convincere definitivamente la squadra spagnola a puntare su di lui. Ci riuscirà?