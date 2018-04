Mohamed Salah ha conquistato l'Inghilterra. Il giocatore egiziano al suo primo anno in Premier League con il Liverpool ha mietuto consensi in ogni dove: dalla critica, dagli avversari, dai propri tifosi, da tutti gli appassionati di calcio. E' lui il migliore giocatore dell'attuale campionato inglese oramai volto al termine con il City campione assoluto. Ma nell'egemonia dei ragazzi di Pep Guardiola, l'esterno ex Roma si è ritagliato un più che dignitoso posto al sole nel Liverpool di Klopp.

La sfida alla Roma

Il destino, ha riservato a Salah e alla Roma un destino beffardo: si ritroveranno in campo, faccia a faccia, in cui ne resterà solamente uno. Il miglior giocatore d'Inghilterra con l'ultima rappresentante italiana nelle coppe europee. E chi andrà avanti avrà la possibilità di giocarsi la finale, oltre che dimostrare di aver ragione nell'aver fatto le scelte giuste nell'ultimo calciomercato.

L'Inghilterra ai piedi di Momo

L'ex esterno della Roma (e Fiorentina) ha vinto uno dei premi più prestigiosi della Premier: si tratta del PFA Award, il riconoscimento assegnato attraverso il voto di tutti i calciatori del campionato inglese. Il 25enne egiziano ha preceduto Kevin de Bruyne, Harry Kane, Leroy Sane, David Silva e David de Gea. Lo stesso Leroy Sané, laureatosi campione d'Inghilterra con il Manchester City, ha vinto il premio come giovane dell'anno.

Salah aveva già assaggiato il campionato inglese con la maglia del Chelsea, ma i risultati non erano stati confortanti. Per l'esterno africano era iniziato un ‘palleggio' tra Italia e Inghilterra, con i vari passaggi a Firenze e Roma, interevallati da Londra. Poi, la scelta di trasferirsi a Liverpool in maniera definitiva e la conseguente esplosione.

È un onore specialmente perché questo voto arriva dagli altri giocatori. Sono felice e orgoglioso. Al Chelsea non avevo avuto la mia opportunità. Ma era chiaro che sarei tornato in Premier per mostrare a tutti il mio calcio. Sono tornato come una persona differente, e anche come calciatore migliore

I complimenti di Klopp

Lo stesso allenatore dei reds, Jurgen Klopp, non ha mancato di congratularsi con il suo giocatore, oramai indiscusso perno del reparto offensivo del Liverpool: "Ha avuto una stagione fantastica ma abbiamo ancora delle cose da fare. Porta a casa questo trofeo, Momo, che martedì dobbiamo giocare". L'appuntamento, ovviamente, è con il primo atto della semifinale di Champions dove Salah si ritroverà di fronte il suo passato giallorosso.