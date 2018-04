Tra i principali protagonisti del derby di Champions League tra Liverpool e Manchester City, con la rete dell'1 a 0 e l'assist per il l terzo gol dei "Reds", Mohamed Salah ha lasciato con il fiato sospeso tutti i suoi tifosi dopo essere uscito al 52esimo per infortunio. In attesa di capire l'entità del suo problema fisico ("Ho parlato con lui al fischio finale, mi ha detto tutto bene", ha però spiegato Jurgen Klopp), l'attaccante egiziano è intanto al centro di diverse indiscrezioni di mercato.

A seguire da vicino l'ex giocatore della Roma, ci sarebbero infatti tre squadroni spagnoli: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Secondo il prestigioso "Don Balon", l'attaccante del Liverpool avrebbe però già scelto e dato la sua preferenza al club di Florentino Perez. Dalla Spagna, hanno infatti rilanciato la notizia di un presunto accordo già trovato tra l'entourage del calciatore e il presidente della società madridista.

Perez deve vendere Benzema e Bale

Dalle parti di Liverpool, non vorrebbero ovviamente cedere il loro giocatore più forte. Dopo aver perso Coutinho, i "Reds" si sarebbero già cautelati fissando il prezzo del cartellino dell'egiziano in 200 milioni di sterline: una cifra "monstre" che, in teoria, dovrebbe scoraggiare gli eventuali acquirenti. Nel frattempo anche lo stesso Klopp ha già chiarito di non volersi privare di Salah: "E' sulla buona strada per diventare come Messi. E' un giocatore fantastico e non mi aspettavo che potesse segnare così tanto".

A Madrid sono però pronti a tutto per il mega colpo di mercato. Prima di avanzare un'offerta ufficiale alla società del Merseyside, Florentino Perez deve cedere qualche giocatore non più funzionale al gioco di Zinedine Zidane. Tra coloro che sembrano destinati a lasciare Madrid, ci sarebbero anche Karim Benzema e Gareth Bale. Se arriveranno proposte interessanti, il Real li lascerà partire per poi reinvestire il denaro su Mohamed Salah.