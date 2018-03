Se nell'agosto scorso il protagonista del mercato fu Neymar, nella prossima estate potrebbe invece essere Salah. L'attaccante egiziano del Liverpool, autore di una stagione strepitosa in Premier League (con 28 gol in 31 partite), in Europa e in giro per il mondo con la nazionale del commissario tecnico Hector Cuper. Subito dopo il Mondiale, che l'Egitto tornerà a giocare grazie soprattutto ai colpi di classe e ai gol dell'ex giocatore della Roma, Mohamed Salah sarà certamente al centro di trattative milionarie.

Lo ha confermato anche il tabloid britannico "Sun", che ha però spiegato come Jurgen Klopp voglia cautelarsi di fronte all'offensiva di Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain ed evitare di andare incontro ad un nuovo caso Coutinho. Secondo i media inglesi, il tecnico e la società avrebbero infatti valutato Salah 200 milioni di sterline (228 milioni di euro): un prezzo che dovrebbe spaventare i potenziali acquirenti.

Le mosse di Real e Barcellona

In corsa per vincere la Scarpa d'Oro 2018, dopo aver portato a casa il riconoscimento per il miglior giocatore egiziano del 2017, Mohamed Salah è dunque nel mirino dei grandi club europei. Le indiscrezioni rilanciate dalla Spagna, parlano di una presunta offerta del Real Madrid: 110 milioni di euro più bonus, con l'aggiunta del cartellino di Lucas Vazquez. Il Barcellona, che dalla bottega dei Reds aveva già fai la spesa acquistando Coutinho, è alla finestra e pronto a giocarsi il tutto per tutto nell'asta europea per l'egiziano.

Se il Paris Saint-Germain ha pensato a lui in caso di addio di Neymar, l'idea della dirigenza blaugrana è invece suggestiva. Il presidente Josep Maria Bartomeu, che si è anche lui innamorato delle giocate dell'egiziano, vorrebbe infatti inserire Salah nel tridente del prossimo anno di Ernesto Valverde. Con Salah, secondo i piani del patron catalano, dovrebbero infatti giocare Coutinho e ovviamente Messi. "Nessun giocatore può essere paragonato all'argentino – ha spiegato giorni fa Klopp – Ma Salah è sulla buona strada. E' un giocatore fantastico e non mi aspettavo che potesse segnare così tanto".