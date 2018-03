28 reti in 30 partite di Premier League, 7 in 10 gare di Champions League e 1 nell'unica gara di FA Cup disputata. A questi numeri vanno aggiunte anche le 5 reti realizzate nelle 5 gare disputate con la propria nazionale: il totale stagionale di Mohamed Salah è di 41 goal in 46 match. L'esterno offensivo del Liverpool sta facendo il definitivo salto di qualità che potrebbe far cambiare la sua carriera: le ultime prodezze sono arrivare sabato scorso quando ha messo a segno addirittura un poker di reti nel 5-0 rifilato al Watford ad Anfield Road.

L'ex calciatore della Roma è terzo per media-goal nella classifica degli attaccanti in attività: Lionel Messi è 1° aquota 0,84 (554 reti in 659 partite), 2° è Cristiano Ronaldo con 0,74 (556 in 754), Salah è 3° con 0,39 (113 in 291). I due fenomeni sembrano inarrivabili ma, intanto, l'egiziano un record lo ha già battuto a livello di club: nessun giocatore, infatti, nella storia del Liverpool ha mai segnato così tanto nella stagione d'esordio e ha stracciato il vecchio primato stabilito da Fernando Torres con 33 reti nel 2007-20o8.

in foto: I numeri stagionali di Mohamed Salah. (transfermarkt.it)

Klopp: Salah è sulle orme di Messi

Jurgen Klopp, tecnico dei Reds e attuale mentore dell'egiziano, si è lanciato in un paragone davvero importante per l'ex laterale della Roma ma l'allenatore tedesco ha fatto capire la motivazione delle sue affermazioni