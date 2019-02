Una serata magica che non dimenticherà mai. Federico Santander ha segnato il gol che ha permesso al Bologna di espugnare il campo dell'Inter nella domenica della 22a giornata di Serie A. Gioia incontenibile per il "Ropero" (ossia "L'armadio") che si è preso una bella rivincita con i nerazzurri che lo scartarono in occasione di un provino, quando era giovanissimo.

Federico Santander ha messo al tappeto l'Inter

Federico Santander ha messo al tappeto l'Inter. Al 33′ del posticipo delle 18 della domenica della 22a giornata di Serie A, il centravanti paraguaiano ha battuto Handanovic con un colpo di testa, specialità della casa. Una rete pesantissima quella del Ropero, che ha permesso agli emiliani di conquistare 3 punti pesantissimi al Meazza, regalando un esordio da incorniciare in panchina per Sinisa Mihajlovic che ha raccolto l'eredità dell'esonerato Inzaghi.

Quando Federico Santander fu scartato dall'Inter, la rivincita dell'attaccante del Bologna

Il 6° gol stagionale di Federico Santander (in 23 uscite complessive) è anche il più pesante. Il motivo? Oltre ai 3 punti inaspettati e fondamentali per la corsa salvezza del Bologna, anche una rivincita personale. Il centravanti paraguaiano infatti in giovane età fu scartato in occasione di un provino dall'Inter. Queste le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Da agosto ad oggi abbiamo dovuto ingoiare molta merda, questa vittoria ci voleva. Il nuovo allenatore ha cambiato le nostre teste ed il modo di giocare. Da quando venni scartato tanti anni fa sognavo di poter fare un goal qui". Un'esperienza, quella in nerazzurro, che pochi mesi fa, Santander raccontò così ai microfoni di Sportweek: "Ad Appiano passai una settimana meravigliosa: per me il provino andò comunque bene. Poi non so perché non mi presero ma il calcio è così: oggi hai qualcosa in mano, il giorno dopo ti è scappata. Per me rimane un’esperienza indimenticabile”.

Federico Santander, prima stagione importante con il Bologna per il Ropero

Federico Santander è un giocatore che lavora tanto in campo. Un lavoro sporco per la squadra, con fisicità e sacrificio, per il Ropero, che si sta dimostrando abile anche in fase realizzativa. 6 i gol in campionato per il classe 1991 arrivato nella scorsa estate dal Copenaghen per una cifra di 6 milioni di euro. Un salto di qualità importante per un ragazzo che dopo le esperienze in patria e in Argentina sta conquistando la scena anche in Serie A, e con il piglio di Mihajlovic potrebbe trovarsi a meraviglia.