in foto: Lewandowski, bomber finora a secco contro la Polonia

Dulcis in fundo, la nostra guida al Fantamondiale 2018 giunge al girone H. Un raggruppamento caratterizzato dal grande equilibrio e che potrebbe esaltare le individualità coinvolte. Dalla Polonia dei tanti italiani (da Szczesny a Milik, da Zielinski a Cionek, sino a Kownacki) alla Colombia di Jaime Rodriguez e Cuadrado, fino al Giappone, sempre insidioso, e al Senegal di Mane e Koulibaly.

Le squadre del Girone H

È la Polonia a giocarsi le maggiori chance qualificazione sospinto dal bomber Lewandowski e da uno dei migliori portieri in circolazione, Szczesny neo-titolare della Juventus. Non scherza neanche la talentuosa Colombia, che vanta una contraerei offensiva di tutto rispetto con l’aggiunta di Falcao e Cuadrado al già citato Rodriguez. Un passettino indietro il Senegal, che vorrebbe tornare agli antichi fasti; poche chance per il Giappone.

Le garanzie su cui puntare

La Polonia ha tante individualità di rispetto: Zielinski può far la differenza in mezzo, in compagnia di Piszczek. Da valutare la coesistenza tra Lewandowski e Milik, con il primo titolare inamovibile dell’attacco. Fiducia ai colombiani Cuadrado e Rodriguez, qualche dubbio sulla tenuta di Falcao. Nel Senegal la qualità è quasi tutta europea con l’attaccante del Liverpool Manè e il difensore napoletano Koulibaly, ma attenzione anche a Kouyate e all’ex laziale Keita. Nel Giappone buone qualità da Kagawa, incursore di talento e col fiuto per i bonus.

Possibili sorprese

Puntiamo sull’esterno di difesa della Colombia, Arias, elemento di qualità del Psv sul quale ha messo gli occhi anche la Juventus. Nella Polonia, invece, l’esperienza italiana potrebbe regalare qualche chance a partita in corso a Kownacki.