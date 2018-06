Nella nostra guida al Fantamondiale 2018 siamo arrivati al gruppo F dei campioni in carica della Germania. I tedeschi del confermatissimo Loew ci provano con un mix di esperienza e tanta gioventù, nel tentativo di un graduale cambio generazionale. Dovranno vedersela con la Svezia, che evocherà cattivi pensieri agli italiani, ma l’avversario più credibile sembra il Messico, che potrebbe far valere la maggiore qualità dalla metà campo in su. Solo presenza per la Corea del Sud.

Le squadre del Girone F

Potrebbe mettersi in discesa il cammino della Germania, testa di serie e favorita del raggruppamento, che dovrà vedersela con una concorrenza tutt’altro che irresistibile. L’altra europea è la Svezia, che ha estromesso l’Italia dalla competizione, a fronte di un cammino e di una prestazione oneste ma non particolarmente credibili. Da prendere con le molle è il Messico, formazione imprevedibile guidata in campo dalla star Chicharito Hernandez. Poche aspettative dalla Corea del Sud, con limitate individualità degne di nota.

Le garanzie su cui puntare

La Germania di Loew tenterà il bis ravvicinato affidandosi alla novelle vogue che sta crescendo in Bundesliga. Gli uomini di maggior esperienza e affidabilità restano Kroos, cervello di centrocampo del Real Madrid, e Ozil, trequartista di talento e con l’assist nel sangue. Accanto a loro non è più una sorpresa Kimmich, esterno del Bayern Monaco abile nel coprire tutta la fascia e sfornare assist, e occhio a Goretzka, gioiello di metà campo dello Schalke 04 prossimo al passaggio proprio al Bayern. Nel Messico, oltre a Hernandez, l’elemento di maggior qualità è Herrera, a cui si aggiunge Reyes jolly di difesa. Poche aspettative dalla Svezia, se non con riferimento a Lindelof, elemento di difesa lanciato da Mou. Nella Corea de Sud, l’europeo è Hwang, punta centrale dell’RB Salisburgo, utile a completare La rosa con un colpo low cost.

Possibili sorprese

La scommessa veste la maglia della Germania e risponde al nome di Timo Werner, attaccante classe ‘96 del Lipsia, capace di segnare già 7 gol in 12 presenze con la Nazionale di Loew. Proprio il ct punta molto su di lui, fidandosi della sua freschezza e delle qualità sotto porta. Potrebbe essere una delle rivelazioni della competizione. Nel Messico occhio a Jimenez.