Nella nostra guida al Fantamondiale 2018, è il momento di dare uno sguardo al girone di una delle favorite alla vittoria finale: il raggruppamento E del Brasile. La nazionale verdeoro è di diritto la candidata alla prima piazza ma dovrà sudarsela, vista la concorrenza tutt’altro che banale. Tra Serbia, Costa Rica e Svizzera c’è un equilibrio che potrebbe creare non pochi problemi. Al punto che proprio la qualificazione e le modalità di raggiungimento della stessa diranno molto sulle qualità carioca.

Le squadre del Girone E

Dovrà sudarsela la qualificazione il Brasile dei ritrovati fenomeni e soprattutto di Neymar, chiamato a far la differenza contro una concorrenza molto agguerrita. Si va dalle europee Svizzera e Serbia sempre molto ostiche da superare, con gli slavi che potrebbero beneficiare della "scuola italiana" dei vari Kolarov, Milinkovic e Ljajic, al Costa Rica del portiere campione d'Europa con il Real Madrid (ma mai molto amato da Florentino Perez) Navas.

Le garanzie su cui puntare

Il Brasile ha davvero tutto per provare a tornare sul tetto del mondo. Non c'è solo Neymar, insomma. Si va dal prossimo candidato alla palma di miglior portiere del globo, Alisson, al difensore con le più spiccate doti offensive, Marcelo, sino ai vari Willian, che con il Chelsea di Conte ha trovato finalmente continuità nel ruolo di esterno, Douglas Costa, tra i principali artefici dello scudetto juventino, e Gabriel Jesus. In casa Svizzera attenzione al milanista Rodriguez, anche rigorista e specialista su punizione, mentre nella Serbia Milinkovic e Ljajic rappresentano la qualità sulla trequarti, mentre Kolarov garantisce qualità e bonus in difesa. Nel Costa Rica occhio a Ruiz, capitano trascinatore e anche rigorista della squadra.

Possibili sorprese

Puntiamo sull’unica punta vera della Serbia, quel Mitrovic che ha già lasciato il segno, in fase di preparazione, con una tripletta alla Bolivia. Forte di testa, ha chiuso la stagione andando in gol 12 volte su 20 gare con il Fulham nella Championship inglese. Attenzione anche alla vecchia conoscenza della Fiorentina, lo svizzero Seferovic che, nel frattempo ha maturato solida esperienza alla corte del Benfica. Potrebbe regalare un ottimo rapporto qualità-prezzo.