Proseguiamo nella nostra analisi dei gironi del Fantamondiale 2018. È il turno del raggruppamento D, caratterizzato da un incredibile equilibrio alle spalle dell'Argentina, chiamata a fare da inevitabile battistrada per storia, blasone e caratteristiche individuali dei componenti della rosa. A inseguire un posto al sole la Croazia con le sue stelle sparse tra i principali club europei, dal Real Madrid al Barcellona, sino alle nostre Juventus, Inter e Milan.

Proveranno a giocare un ruolo da outsider, infine, l'Islanda ormai adottata dagli italiani come squadra-simpatia e la Nigeria che prova a rinverdire i fasti del passato, affidandosi ai "nipotini" di Kanu. Prima di procedere con l'approfondimento, riepiloghiamo alcuni link utili di questa nostra guida giornaliera: alcuni suggerimenti sulle migliori piattaforme di gioco, i regolamenti più diffusi, nonché le principali liste e quotazioni.

Le squadre del Girone D

Girone niente male per l'Argentina di Messi chiamata a un ruolo da protagonista, alla luce di una rosa a cinque stelle ma anche e soprattutto dei giocatori lasciati a casa (Icardi su tutti). Non sarà facile, perché a complicare i piani ci sono una Croazia che è all'ultima chiamata per la "generazione d'oro" dei vari Modric, Rakitic e Perisic, un'Islanda che non ha nessuna voglia di smettere di sognare e la sempre temibile Nigeria che ha fatto ormai il callo a venire accoppiata ai sudamericani.

Le garanzie su cui puntare

Parlando di Argentina, gli occhi sono naturalmente tutti puntati su Messi, chiamato per l'ennesima volta a non deludere le aspettative del suo popolo. Restando all'Albiceleste, Otamendi è difensore affidabile, Di Maria può portare imprevedibilità sulla trequarti e riscattare una stagione tra luci ed ombre. Meglio star lontano da Higuain, in ballottaggio con Aguero e con un po' di polveri bagnate dopo l'ultima stagione, e Biglia, in chiaroscuro con il Milan. Nella talentuosa Croazia giusto puntare senza grosse remore sulla continuità di Modric e Rakitic; qualche dubbio sulla discontinuità di Perisic, meglio non farsi attirare dalla quotazione low cost di Kovacic, non è titolare. Sigurdsson e Ndindi gli uomini di riferimento di Islanda e Nigeria.

Possibili sorprese

Parlando di scommesse, è l'attaccante nigeriano Iehanacho ad attirare maggiormente l'attenzione. Messosi in luce con il Manchester City, ha fallito il salto con il Leicester, ma in nazionale segna con interessante continuità. In casa Islanda, invece, il capitano Gunnarsson è l'uomo di maggiore esperienza, che già agli Europei ha fatto da trascinatore di tutto il movimento; prevedendo una sorpresa per il passaggio del turno, si potrebbe fare un pensierino low cost a lui.