La Roma conquista la quinta vittoria nelle ultime sette gare e resta in scia al quarto posto occupato dal Milan. L'ultimo posticipo della 24a giornata (le pagelle commentate dell'ultimo weekend) finisce con il 2-1 dei giallorossi sul Bologna, non senza sofferenze limitate dalla super serata di Olsen, abile a respingere a più riprese gli assalti della squadra di Mihajlovic. Decidono le reti entrambe nel secondo tempo di Kolarov, alla settima marcatura stagionale che gli permette di confermarsi il miglior difensore goleador della serie A, e Fazio con Sansone che a pochi minuti dalla fine trova il 2-1 che permette agli emiliani di giocarsi il tutto per tutto fino alle ultime battute.

In precedenza, come detto, la Roma era riuscita a farsi vedere dalle parti di Skorupski con Dzeko e Manolas, mentre i felsinei si rendono pericolosi con Soriano, che colpisce anche una traversa, e soprattutto Poli. Alla ripresa Mihajlovic butta nella mischia anche Falcinelli per l'assalto finale e proprio l'attaccante ex Sassuolo impegna per l'ennesima volta Olsen. Di Sansone il gol più bello della serata: parte da sinistra, fa il suo ingresso in area, supera tre giocatori e poi batte Olsen con un tracciante sul palo più lontano. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport. Di seguito anche il riepilogo di tutti i voti del weekend.

Roma-Bologna

Voti e pagelle

Roma: Olsen (8), Fazio (6), Florenzi (5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Kolarov (6,5), Manolas (6,5 e 5,5), Santon (sv e 5,5), Cristante (5,5 e 5), De Rossi (6,5), Nzonzi (5,5 e 6), Pellegrini (6), Zaniolo (6 e 5,5), Dzeko (6 e 5,5), El Shaarawy (6,5 e 7), Kluivert (5). Bologna: Skorupski (6), Danilo (6,5 e 6), Dijks (6 e 6,5), Helander (5), Mbaye (6), Dzemaili (6), Poli (6,5), Pulgar (5,5 e 6), Soriano (6 e 5), Svanberg (5,5 e 6), Edera (5,5 e 6), Sansone (6,5 e 7), Santander (6).

Inter-Sampdoria

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Dalbert (5 e 5,5), D'Ambrosio (7), De Vrij (6), Skriniar (5,5), Brozovic (6 e 5,5), Candreva (6,5 e 6), Gagliardini (5,5), Joao Mario (5,5 e 6), Nainggolan (7), Perisic (7), Martinez (6,5), Politano (6,5 e 6). Sampdoria: Audero (5,5), Andersen (6,5 e 6), Bereszynski (5), Murru (5,5), Tonelli (6 e 5,5), Ekdal (5,5 e 6), Linetty (6,5), Praet (5,5 e 6), Saponara (5,5 e 6), Defrel (6,5 e 6), Gabbiadini (7 e 6,5), Quagliarella (6).

Napoli-Torino

Voti e pagelle

Napoli: Ospina (6), Hysaj (6), Koulibaly (6,5), Maksimovic (6), Malcuit (7 e 6,5), Allan (6,5 e 7), Ruiz (6,5 e 5,5), Zielinski (6,5), Callejon (5,5 e 6), Insigne (6,5 e 6), Mertens (5,5), Milik (5), Verdi (6 e 5,5). Torino: Sirigu (7 e 7,5), Aina (5 e 6), Ansaldi (5,5 e 6), De Silvestri (5,5), Izzo (6 e 5,5), Moretti (6 e 5), Nkoulou (6,5 e 7), Baselli (6 e 5,5), Berenguer (5,5 e 5), Lukic (5), Meite (6 e 5,5), Rincon (5,5 e 6), Belotti (6).

Spal-Fiorentina

Voti e pagelle

Spal: Viviano (5,5 e 6), Bonifazi (5,5 e 6), Cionek (5 e 6), Felipe (5 e 5,5), Fares (6,5 e 6), Kurtic (6), Murgia (6,5 e 5,5), Schiattarella (5,5 e 5), Valdifiori (6 e 5), Valoti (6 e 5,5), Antenucci (6 e 5,5), Petagna (7 e 6,5). Fiorentina: Lafont (6 e 5,5), Biraghi (6,5 e 6), Ceccherini (6), Laurini (5,5 e 6), Milenkovic (6 e 6,5), Vitor Hugo (5,5 e 5), Benassi (5,5), Chiesa (7), Fernandes (7), Gerson (7,5 e 6,5), Veretout (7 e 6,5), Muriel (6 e 5,5), Simeone (7 e 6,5).

Genoa-Lazio

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6,5 e 7), Biraschi (6 e 6,5), Criscito (7 e 7,5), Pereira (sv e 6), Romero (6,5), Zukanovic (6 e 6,5), Bessa (6 e 6,5), Lazovic (5 e 6), Lerager (6 e 6,5), Radovanovic (5,5), Rolon (5,5 e 6), Kouamé (5,5 e 6), Pandev (6,5 e 7), Sanabria (6,5 e 7). Lazio: Strakosha (6 e 6,5), Acerbi (6), Marusic (5,5), Patric (6 e 6,5), Radu (6), Badelj (7 e 7,5), Cataldi (5,5 e 6,5), Correa (5,5 e 5), Jordao (5,5 e 6), Leiva (5,5), Lulic (6), Romulo (5,5 e 6,5), Caceido (5), Immobile (6).

Empoli-Sassuolo

Voti e pagelle

Empoli: Dragowski (6,5 e 7), Dell'Orco (6,5), Di Lorenzo (7 e 6,5), Pasqual (5,5 e 6), Silvestre (6,5), Veseli (6 e 6,5), Acquah (7), Bennacer (7 e 7,5), Brighi (sv e 6), Krunic (7,5), Caputo (6), Farias (7 e 8), La Gumina (6). Sassuolo: Consigli (5,5 e 4,5), Lirola (5 e 4,5), Magnani (5,5 e 4,5), Peluso (4 e 4,5), Rogerio (5,5 e 4,5), Bourabia (5 e 5,5), Duncan (4,5), Locatelli (5,5 e 6), Sensi (6 e 5), Babacar (4,5), Berardi (5), Boga (6 e 5,5), Brignola (4,5).

Udinese-Chievo

Voti e pagelle

Udinese: Musso (7 e 6,5), Larsen (6 e 5), Nuytinck (6), Opoku (6), Troost-Ekong (6 e 5,5), Zeeglaar (6,5 e 6), D'Alessandro (6 e sv), De Paul (5,5 e 6), Fofana (5 e 6), Mandragora (5,5 e 6), Lasagna (5), Okaka (5,5 e 5), Pussetto (7 e 6,5), Teodorczyk (6 e 6,5). Chievo: Sorrentino (6,5), Bani (6 e 5,5), Barba (6), Depaoli (6 e 5), Jaroszynski (5,5 e 6), Giaccherini (6,5 e 6), Hetemaj (7 e 6), Rigoni (6), Schelotto (6 e 5,5), Djordjevic (5,5 e 5), Leris (5,5 e 6), Meggiorini (6 e 5), Stepinski (5).

Atalanta-Milan

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (5), Castagne (6), Djimsiti (5), Gosens (5,5), Hateboer (5,5), Palomino (6), Toloi (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), De Roon (6), Freuler (6 e 6,5), Kulusevski (5,5 e 5), Gomez (5 e 5,5), Ilicic (6,5), Zapata (5). Milan: Donnarumma (5,5), Calabria (7 e 6,5), Musacchio (6,5), Rodriguez (6 e 6,5), Romagnoli (6,5 e 7), Bakayoko (6,5), Calhanoglu (7), Kessié (6,5 e 5,5), Paquetà (6,5 e 6), Cutrone (6), Piatek (8), Suso (6 e 5,5).

Cagliari-Parma

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6), Ceppitelli (6 e 6,5), Pellegrini (6,5 e 6), Lykogiannis (5,5), Pisacane (6,5 e 6), Barella (6,5 e 7), Cigarini (7 e 6), Deiola (5,5), Ionita (5,5 e 6,5), Joao Pedro (5), Padoin (6,5), Despodov (6), Pavoletti (7,5 e 8). Parma: Sepe (6 e 5,5), Alves (5,5 e 5), Bastoni (5), Gobbi (5,5 e 6), Iacoponi (6 e 5,5), Barillà (6 e 6,5), Biabiany (6 e 5,5), Kucka (6,5), Rigoni (5,5 e 6), Stulac (5,5 e 6), Gervinho (5 e 4,5), Inglese (6).

Juventus-Frosinone

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (sv dalla Gazzetta e 6 dal Corriere), Bonucci (6,5 e 7), Caceres (6), Cancelo (6), Chiellini (6,5), De Sciglio (6 e 7), Bentancur (5 e 5,5), Bernardeschi (6,5 e 6), Can (5,5 e 6), Khedira (6), Dybala (7,5), Mandzukic (7 e 6,5), Ronaldo (7 e 7,5). Frosinone: Sportiello (6), Capuano (5,5), Goldaniga (5,5), Molinaro (5,5 e 5), Salamon (5,5), Zampano (5 e 5,5), Cassata (6 e 5,5), Chibsah (5,5 e 5), Viviani (5,5), Ciano (6,5 e 6), Ciofani (5 e 5,5), Pinamonti (5,5).