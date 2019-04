L'Atalanta sorprende ancora: batte il Napoli e aggancia il Milan al quarto posto per la volata Champions. Questo l'esito dell'ultimo posticipo della 33a giornata di serie A, disputato nel lunedì di pasquetta. 1-2 il finale al San Paolo con la squadra di Gasperini abile a rimontare l'iniziale vantaggio di Mertens, grazie a due abili mosse del tecnico atalantino: l'innesto di Palomino in difesa, al posto di uno spaesato Mancini, ma soprattutto l'inserimento di Ilicic, giocatore di categoria superiore in grado di creare continuo scompiglio nella retroguardia partenopea, orfana anche di Chiriches a match in corso (al suo posto Luperto al fianco di Koulibaly).

Tra i napoletani la sorpresa è rappresentata dall'esclusione di Insigne, sostituito da Mertens al fianco di Milik. Proprio il belga trova il gol poco prima della mezz'ora, grazie a una fortunata carambola che ha visto protagonista il già citato Mancini. Alla ripresa Milik va vicinissimo al raddoppio con un pallonetto salvato sulla linea da Masiello, ma poi è Ilicic a prendere in mano le redini del gioco e a propiziare prima il pari di Zapata, che raggiunge quota 21 nella classifica dei marcatori, poi l'azione da cui scaturisce l'assist di tacco del colombiano per il 2-1 di Pasalic. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Napoli-Atalanta

Napoli: Ospina (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Hysaj (5,5), Koulibaly (6), Luperto (6 e 5,5), Malcuit (6,5 e 6), Allan (5,5 e 6), Ruiz (5 e 5,5), Zielinski (5,5), Callejon (6,5 e 6), Mertens (7), Milik (5 e 5,5), Younes (5,5 e sv). Atalanta: Gollini (7), Castagne (5,5), Djimsiti (6,5 e 5), Gosens (sv e 6), Hateboer (6,5 e 6), Mancini (5), Masiello (6,5 e 6), Palomino (6), De Roon (6,5 e 6), Freuler (6 e 5), Pasalic (6,5), Gomez (7 e 6,5), Ilicic (8 e 7,5), Zapata (7 e 7,5).

Juventus-Fiorentina

Juventus: Szczesny (6), Alex Sandro (6,5), Bonucci (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Cancelo (6), Rugani (5,5), Bentancur (6), Bernardeschi (6 e 6,5), Can (6,5 e 6), Cuadrado (5,5), Matuidi (5,5 e 6), Pjanic (6), Kean (6), Ronaldo (6,5). Fiorentina: Lafont (6 e 5,5), Ceccherini (6,5 e 6), Hancko (5 e 4,5), Milenkovic (7 e 6,5), Pezzella (5,5 e 5), Benassi (6), Chiesa (7), Dabo (6 e 6,5), Gerson (6 e 5,5), Veretout (6), Mirallas (5,5 e 6), Muriel (5,5), Simeone (5).

Inter-Roma

Inter: Handanovic (7 e 6,5), Asamoah (6,5 e 7), D'Ambrosio (6), De Vrij (5,5), Skriniar (5,5 e 6), Borja Valero (7), Nainggolan (5), Perisic (6,5), Vecino (6), Icardi (6), Martinez (6,5 e 6), Politano (6,5). Roma: Mirante (6,5), Fazio (6,5), Florenzi (5,5 e 6), Juan Jesus (6,5), Kolarov (6), Cristante (5,5 e 6,5), N'Zonzi (6 e 7), Pellegrini (5,5 e 6), Under (5 e 5,5), Zaniolo (5,5), Dzeko (7 e 6), El Shaarawy (7).

Parma-Milan

Parma: Sepe (6), Alves (7), Dimarco (6 e 6,5), Gagliolo (6 e 6,5), Gazzola (6 e 6,5), Iacoponi (6,5 e 6), Barillà (6,5 e 6), Kucka (6,5), Scozzarella (6), Ceravolo (5 e 6), Gervinho (6 e 6,5), Siligardi (6 e 6,5), Sprocati (6,5 e 6). Milan: Donnarumma (6,5 e 5,5), Conti (5,5 e 4,5), Rodriguez (6 e 5,5), Romagnoli (6,5), Zapata (6,5), Bakayoko (6), Biglia (5,5 e 5), Borini (6 e 5), Calhanoglu (5,5 e 5), Castillejo (6,5), Kessie (5,5), Cutrone (6), Piatek (6 e 5,5), Suso (6).

Lazio-Chievo

Lazio: Strakosha (5), Acerbi (5), Durmisi (4), Luiz Felipe (5), Marusic (4), Patric (5 e 5,5), Badelj (5 e 4,5), Correa (5,5 e 4), Milinkovic (3), Parolo (5), Caicedo (5,5 e 6), Immobile (4,5 e 5), Luis Alberto (4 e 3). Chievo: Semper (6,5 e 7), Bani (5,5 e 7), Barba (6 e 6,5), Cesar (6), Depaoli (7), Diousse (6 e 5,5), Hetemaj (7,5), Kiyine (6 e 7), Rigoni (7 e 6), Vignato (7,5), Leris (6,5), Meggiorini (6,5), Pellissier (sv e 6,5), Stepinski (6,5 e 7).

Genoa-Torino

Genoa: Radu (7 e 6), Criscito (6 e 5,5), Romero (7 e 6), Zukanovic (6 e 5), Bessa (5,5), Lazovic (6 e 5), Lerager (6,5 e 6), Radovanovic (6 e 5), Rolon (6 e 5), Sturaro (6), Veloso (5), Kouame (7 e 6), Lapadula (6 e 5,5), Sanabria (4,5 e 5). Torino: Sirigu (8 e 7,5), Aina (6,5), Ansaldi (7,5 e 6,5), Izzo (7 e 6,5), Moretti (7), Nkoulou (7 e 6,5), Baselli (6 e 6,5), Berenguer (6 e 6,5), Meité (6), Rincon (6), Belotti (6,5), Paragini (6 e sv).

Bologna-Sampdoria

Bologna: Skorupski (6,5), Danilo (6,5 e 7), Lyanco (6), Mbaye (6 e 6,5), Dzemaili (6,5 e 7), Krejci (7 e 6,5), Pulgar (7,5), Soriano (5 e 6), Orsolini (7 e 6,5), Palacio (7 e 6,5), Sansone (6), Poli (6 e sv). Sampdoria: Audero (4 e 4,5), Andersen (4,5 e 5,5), Murru (5,5 e 6), Sala (5 e 5,5), Tonelli (4,5 e 5), Ekdal (6 e 5,5), Linetty (5,5 e 6), Praet (4,5 e 5,5), Ramirez (5), Saponara (5,5 e 5), Caprari (5,5), Defrel (5), Quagliarella (5,5 e 5).

Empoli-Spal

Empoli: Dragowski (5,5 e 5), Dell'Orco (5,5), Di Lorenzo (5,5 e 6), Nikolau (5), Rasmussen (4 e 4,5), Veseli (5,5 e 5), Bennacer (5,5 e 6), Brighi (6 e 5,5), Capezzi (5), Krunic (6), Traoré (6,5), Caputo (6), Mchedlidze (6). Spal: Viviano (6), Bonifazi (6), Cionek (6,5 e 6), Costa (6 e 6,5), Vicari (5,5), Kurtic (6 e 5,5), Lazzari (7 e 6,5), Missiroli (6,5 e 6), Murgia (6,5 e 6), Antenucci (6,5), Floccari (7,5 e 7), Petagna (8 e 7,5).

Cagliari-Frosinone

Cagliari: Cragno (6 e 6,5), Ceppitelli (6,5 e 6), Faragò (5 e 6), Klavan (6), Lykogiannis (6), Romagna (6 e 6,5), Srna (6,5), Birsa (6,5 e 6), Cigarini (7 e 6,5), Ionita (7 e 7,5), Joao Pedro (6,5), Pavoletti (6,5 e 7). Frosinone: Sportiello (6,5 e 7), Ariaudo (5,5 e 6,5), Capuano (5,5 e 6), Goldaniga (6,5 e 6), Zampano (5), Beghetto (5,5 e 6), Maiello (5,5 e 6), Paganini (6 e 5,5), Valzania (6), Ciano (6,5 e 6), Ciofani (5,5), Dionisi (5 e 5,5), Pinamonti (5,5).

Udinese-Sassuolo

Udinese: Musso (6), De Maio (5,5 e 6), Larsen (6,5), Samir (5,5 e 6), Troost-Ekong (5), D'Alessandro (5,5 e 6,5), De Paul (5 e 5,5), Mandragora (5,5 e 6), Sandro (5,5), Lasagna (5,5 e 6,5), Okaka (6 e 6,5), Pussetto (6), Teodorczyk (6 e sv). Sassuolo: Consigli (6), Demiral (5,5 e 6), Ferrari (6), Lirola (6 e 5,5), Magnani (6 e 6,5), Peluso (6,5 e 6), Rogerio (6), Bourabia (6), Locatelli (6 e 5,5), Magnanelli (6), Sensi (6,5), Berardi (6,5), Boga (6 e 6,5).