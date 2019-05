La Lazio, già sicura dell'approdo in Europa League, onora l'impegno con il Bologna che, con il 3-3 finale, strappa comunque il punto per la salvezza matematica. Questo, in estrema sintesi l'esito dell'ultimo posticipo della 37a giornata di serie A. L'avvio è vivace ambo le parti, ma sono i biancocelesti a portarsi in vantaggio già al 13′ con Correa, bravissimo a controllare di tacco a centro-area un suggerimento di Luis Leiva battendo Skorupski in uscita. Gli emiliani provano a reagire con Orsolini e Pulgar, ma Guerrieri – all'esordio con la maglia laziale – non corre particolari pericoli. Al 39′ quindi la Lazio potrebbe raddoppiare con la clamorosa occasione capitata tra i piedi di Immobile: l'attaccante è bravissimo nell'inserimento in area, su filtrante di Parolo, ma sfortunato nella conclusione che sfila a un soffio dal palo.

Alla ripresa il ritorno in campo del Bologna è veemente e nel giro di due minuti, tra il 50′ e il 52′, sotto una pioggia sempre più battente piazza un uno-due mortifero con Poli e Destro. A metterci lo zampino in entrambi i gol è Palacio: nel primo suggerisce per l'inserimento del centrocampista che, dal vertice sinistro dell'area, fulmina il portiere sul suo palo; nel secondo fa la sponda di testa per l'attaccante che colpisce di tacco. Passano meno di 10 minuti e la Lazio pareggia con un gran tiro a giro di Bastos, ben servito da Immobile, che non lascia scampo a Skorupski, ma i felsinei reagiscono subito e si riportano in vantaggio con Orsolini, bravo a risolvere una mischia in area. Tutto finito? Neanche a dirlo, perché a poco dal suo ingresso, all'80', Milinkovic-Savic insacca la punizione del 3-3. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Lazio-Bologna

Voti e pagelle

Lazio: Guerrieri (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Bastos (6,5 e 7,5), Luiz Felipe (6 e 5,5), Armini (6,5), Acerbi (6 e 6,5), Romulo (6), Parolo (6), Lucas Leiva (6,5), Milinkovic-Savic (7), Badelj (5,5 e 6), Cataldi (6), Lulic (6,5 e 6), Correa (7 e 7,5), Immobile (5,5 e 6,5). Bologna: Skorupski (5,5), Dijks (6,5 e 6), Lyanco (6 e 5,5), Danilo (5,5 e 5), Mbaye (6), Soriano (6,5 e 6), Pulgar (6,5), Poli (7), Palacio (7 e 7,5), Destro (6,5 e 7), Santander (6), Orsolini (7 e 8).

Napoli-Inter

Voti e pagelle

Napoli: Karnezis (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Malcuit (7), Albiol (6,5), Koulibaly (7,5), Ghoulam (6,5), Callejon (7,5 e 6,5), Allan (7), Zielinski (7,5), Ruiz (7 e 8), Mertens (7 e 7,5), Milik (6 e 5). Inter: Handanovic (5 e 5,5), D'Ambrosio (4,5 e 4), Skriniar (5), Miranda (4,5 e 4), Asamoah (4 e 4,5), Gagliardini (4 e 5), Vecino (5 e 4,5), Brozovic (4,5), Politano (6 e 5,5), Icardi (5 e 6), Nainggolan (4,5 e 5), Perisic (4,5), Martinez (5,5 e 6).

Juventus-Atalanta

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (6,5 e 7), Cancelo (6), Barzagli (6,5 e 6), Mandzukic (7), Bonucci (6 e 6,5), Alex Sandro (5,5 e 5), Bernardeschi (5,5), Can (6 e 5,5), Pjanic (5,5), Matuidi (6), Cuadrado (5,5), Dybala (6 e 5,5), Ronaldo (5,5 e 5). Atalanta: Gollini (5,5 e 6), Hateboer (6,5 e 5,5), Djimsiti (6,5), Masiello (6,5 e 7), Castagne (6 e 6,5), De Roon (6 e 6,5), Freuler (6), Gosens (6), Mancini (6), Gomez (6,5), Pasalic (6 e sv), Ilicic (7 e 7,5), Zapata (6,5).

Milan-Frosinone

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (8), Abate (5,5 e 6), Musacchio (6,5 e 6), Romagnoli (6), Rodriguez (6 e 5), Kessié (5,5 e 6), Bakayoko (6 e 5,5), Cutrone (6), Calhanoglu (6,5 e 6), Suso (7 e 6,5), Piatek (6,5), Borini (5,5 e 6,5). Frosinone: Bardi (6), Goldaniga (5,5), Ariaudo (5 e 6), Brighenti (5,5), Zampano (6), Paganini (6,5 e 7), Maiello (6), Sammarco (6), Beghetto (5,5), Valzania (6,5 e 6), Ciano (5 e 4), Trotta (5,5 e 4,5), Dionisi (5,5).

Empoli-Torino

Voti e pagelle

Empoli: Dragowski (7), Maietta (6,5), Silvestre (7 e 6,5), Dell'Orco (6 e 7), Di Lorenzo (7 e 7,5), Traoré (7), Bennacer (6 e 6,5), Acquah (7), Brighi (6,5 e 7), Pajac (7), Farias (7), Caputo (6,5 e 7). Torino: Sirigu (6), Izzo (5 e 5,5), Nkoulou (5 e 6), Moretti (4,5 e 5,5), De Silvestri (5,5 e 5), Meité (5 e 4,5), Zaza (5,5 e 5), Rincon (5), Aina (4), Iago Falque (6 e 6,5), Baselli (5 e 4,5), Lukic (sv e 5), Berenguer (5), Belotti (6).

Parma-Fiorentina

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6,5), Gazzola (6), Iacoponi (7 e 6,5), Bastoni (6,5 e 6), Gagliolo (6,5), Kucka (6 e 6,5), Stulac (5,5 e 6), Scozzarella (6,5 e 7), Barillà (6), Sprocati (5,5 e 6), Ceravolo (5,5 e 6,5), Gervinho (5,5 e 6), Grassi (6). Fiorentina: Lafont (6 e 5,5), Milenkovic (6), Ceccherini (6 e 5,5), Vitor Hugo (6 e 5,5), Mirallas (5,5), Dabo (5,5 e 4,5), Gerson (6,5 e 6), Veretout (5 e 5,5), Benassi (6,5 e 5,5), Biraghi (6 e 5,5), Chiesa (6,5 e 5,5), Simeone (5,5 e 4,5), Muriel (5,5 e 5).

Chievo-Sampdoria

Voti e pagelle

Chievo: Semper (7), Bani (6,5), Cesar (6,5 e 6), Barba (4 e 5), Depaoli (5,5 e 6), Leris (6), Hetemaj (6), Dioussé (5,5 e 6), Jaroszynski (6), Vignato (5,5 e 6,5), Pellissier (7), Pucciarelli (sv e 5,5), Stepinski (5 e 5,5). Sampdoria: Rafael (6), Bereszynski (6), Ferrari (5,5 e 6), Colley (5,5 e 6), Tavares (6), Praet (6), Ekdal (6,5), Linetty (5 e 6), Jankto (5,5 e 6), Defrel (5 e 6), Quagliarella (5,5 e 6,5), Gabbiadini (6 e 5,5), Caprari (5,5 e 6).

Sassuolo-Roma

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Demiral (6 e 6,5), Ferrari (6), Lirola (6), Rogerio (5,5), Djuricic (5,5), Duncan (5 e 6,5), Locatelli (6 e 6,5), Magnanelli (6,5 e 6), Berardi (6), Boga (6,5 e 5,5). Roma: Mirante (6 e 6,5), Fazio (6,5), Florenzi (6), Juan Jesus (6,5), Kolarov (6), Cristante (6), Nzonzi (6), Pastore (5,5 e 5), Under (6,5 e 5,5), Zaniolo (5 e 5,5), Dzeko (5 e 5,5), El Shaarawy (5,5), Kluivert (5,5).

Udinese-Spal

Voti e pagelle

Udinese: Musso (6 e 5), De Maio (6), Larsen (7 e 6,5), Samir (6,5), Troost-Ekong (5,5), Zeeglaar (6 e 5,5), D'Alessandro (6), De Paul (7), Mandragora (5 e 6), Lasagna (5 e 5,5), Okaka (7 e 8), Pussetto (5,5 e 5). Spal: Gomis (5,5 e 5), Bonifazi (6), Cionek (6), Vicari (5), Fares (6 e 5,5), Kurtic (6,5), Lazzari (6), Murgia (5,5 e 6), Valoti (6 e 6,5), Antenucci (5,5), Floccari (5,5 e 5), Jankovic (6), Petagna (6,5).

Genoa-Cagliari

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6,5), Biraschi (6 e 6,5), Criscito (6,5 e 7), Gunter (4,5), Pereira (6), Pezzella (4,5 e 4), Zukanovic (6), Bessa (5,5 e 6), Radovanovic (5,5), Veloso (6), Kouamé (6,5 e 6), Lapadula (5), Pandev (6 e 5,5), Sanabria (6 e 5). Cagliari: Cragno (6), Cacciatore (6,5), Klavan (6 e 6,5), Pellegrini (6), Pisacane (6,5 e 6), Romagna (6), Srna (6), Barella (6,5 e 6), Bradaric (6 e 6,5), Ionita (5,5 e 6), Joao Pedro (5,5 e 5), Cerri (5), Pavoletti (7).