L’Hellas si aggiudica il derby e inguaia il Chievo nella lotta salvezza. Questo l'esito del secondo anticipo della 28a giornata che, ieri, ha vissuto il prologo con Roma-Torino (qui le pagelle di Gazzetta e Corriere dello Sport). Primo tempo equilibrato con le due formazioni più impegnate a interrompere le trame avversarie che a proporre. Verona più pimpante all’inizio, Chievo abile a resistere e a ripartire soprattutto nel finale di frazione con due occasioni importanti sfiorate da Meggiorini e soci. All’intervallo, però, le due squadre ci arrivano sullo 0-0.

Nel secondo tempo, la musica cambia subito. Le due squadre entrano in campo con maggiore convinzione e al 52’ è l’Hellas a passare in vantaggio: Verde crossa due volte e sul secondo pesca alla perfezione Caracciolo in area, che non lascia scampo a Sorrentino. Il colpo subito fa reagire il Chievo con vigoria e precipitazione. Gli uomini di Maran vanno all’assalto della porta di Nicolas in maniera scomposta. Sale il nervosismo in campo ma il risultato non si sblocca.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Verona-Chievo

Bonus e malus

GOL: Caracciolo

GOL SUBITI: Sorrentino (-1)

ASSIST: Verde

AMMONITI: Buchel, Matos, Zuculini, Boldor, Gobbi, Bani, Pellissier, Radovanovic, Cacciatore, Dainelli

Roma-Torino

Bonus e malus

GOL: Manolas, De Rossi, Pellegrini

GOL SUBITI: Sirigu (-3)

ASSIST: Florenzi, Nainggolan 2

AMMONITI: De Rossi, Ansaldi, Baselli