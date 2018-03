La Roma rilancia in grande stile le sue quotazioni per la terza piazza del campionato, il Torino si lecca ancora le ferite dopo un buon primo tempo. In estrema sintesi, è quanto si è visto ieri sera all'Olimpico, in occasione del primo anticipo della 28a giornata (top e flop del match). I granata interpretano bene l'impostazione tattica del match e riescono a contrarre tutti i tentativi di manovra della formazione di Di Francesco: Belotti è il primo ad andare in pressing, Iago Falque una saetta a ripartire in contropiede.

Alla ripresa, però, l'inerzia si capovolge. La Roma entra più pimpante e volitiva, mentre la squadra di Mazzarri fa un passo indietro sul piano dell'ordine tattico. Dopo poco più di 10 minuti, ecco dunque il primo vantaggio, direttamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Florenzi e trasformato in gol da Manolas, completamente dimenticato dalla retroguardia avversaria. Prima della mezz'ora, in un'atmosfera di consolidato dominio dei padroni di casa, tocca a De Rossi raddoppiare ben imbeccato da Nainggolan ed è lo stesso belga a fornire a Pellegrini in pieno recupero il pallone del tris. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Roma-Torino

Voti e pagelle

Roma: Alisson (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Florenzi (7), Juan Jesus (6,5 e 7), Manolas (7 e 7,5), Kolarov (6 e 7), Strootman (6), De Rossi (7), Pellegrini (6,5 e 7), Nainggolan (7 e 6), Under (6), Gerson (6), Schick (5 e 5,5), El Shaarawy (5,5). Torino: Sirigu (6), De Silvestri (6), Barreca (6 e 5,5), N'Koulou (6), Moretti (6), Ansaldi (5 e 6), Acquah (6), Rincon (5,5 e 6), Baselli (6 e 5,5), Iago Falque (6,5 e 6), Niang (5), Belotti (5,5 e 4,5), Berenguer (5,5), Edera (sv e 5).

Bonus e malus

GOL: Manolas, De Rossi, Pellegrini

GOL SUBITI: Sirigu (-3)

ASSIST: Florenzi, Nainggolan 2

AMMONITI: De Rossi, Ansaldi, Baselli