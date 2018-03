Prosegue il buon momento della Roma che supera di slancio il Torino. Questo l'esito del primo anticipo della 28a giornata di serie A (il dettaglio delle probabili formazioni), dopo l'inatteso stop per la tragica scomparsa di Davide Astori. All'Olimpico il primo tempo si rivela piuttosto complicato per i giallorossi, privi di Dzeko e con uno Schick ancora lontano parente di quello visto lo scorso anno alla Sampdoria. Nonostante un inizio arrembante, la squadra di Di Francesco non sfonda e i granata fanno buona guardia.

Alla ripresa la Roma riparte con il giusto piglio. I pericoli arrivano dai cross di Kolarov, dai tagli di Under e dalle accelerazioni di Nainggolan. Il Toro fa buona guardia, soprattutto con N'Koulou e Sirigu, ma al 56′ Florenzi disegna il corner perfetto sul quale Manolas, completamente dimenticato dalla difesa, insacca. Il gol dà coraggio ai romanisti che non mollano mettendo i granata alle corde.

Il ritorno al gol di De Rossi

Pochi minuti dopo il gol, tocca a Kolarov impegnare Sirigu che si rifugia in angolo. Sul corner successivo Schick non inquadra la porta. Prove generali di raddoppio che arriva puntuale al 73′: invenzione di Nainggolan che crossa tagliato, trovando un De Rossi pronto a monetizzare l'azione in spaccata. Sotto di due gol, Mazzarri a sorpresa decide di rinunciare a Iago Falque, uno dei migliori, inserendo Niang, ma la Roma cala il tris con Pellegrini.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Roma-Torino

Bonus e malus

GOL: Manolas, De Rossi, Pellegrini

GOL SUBITI: Sirigu (-3)

ASSIST: Florenzi, Nainggolan 2

AMMONITI: De Rossi, Ansaldi, Baselli