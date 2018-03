Conferme da Dybala, dopo Lazio e Tottenham, giornata super per i portieri, da incubo per i rigoristi. Sono questi i principali highlight emersi dalla 28a giornata del fantacalcio. Ritorno in grande stile per il numero 10 bianconero, al quarto gol di fila in otto giorni, prima doppietta dopo l'infortunio, ai danni dell'Udinese. Marcatura multipla che nel weekend è stata eguagliata dal solo Trotta del Crotone, gravato però da un errore dagli undici metri.

Sono stati tre, contando quello dell'attaccante crotonese, gli errori dal dischetto: di Higuain il -3 che ha provocato maggiori vittime tra i fantallenatori (Allegri aveva indicato un altro tiratore), ma anche le penalità riportata da Politano qualche imprecazione l'avrà provocata. Benissimo, per converso, i portieri autori degli interventi, ovvero Bizzarri, Meret e Viviano, quest'ultimo protagonista però del pasticcio che ha portato al 4-1 del Crotone che gli è valso anche la penalità dell'autogol. Tra i gol più belli di giornata, quello geniale di Immobile, di tacco per il 2-2 della Lazio a tempo ampiamente scaduto; ricco di significati e di emozioni il gol vittoria di Hugo della Fiorentina contro il Benevento.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Fiorentina-Benevento

Bonus e malus

GOL: Victor Hugo

GOL SUBITI: Puggioni (-1)

ASSIST: Saponara

AMMONITI: Badelj, Pezzella, Guilherme, Lombardi, Del Pinto

Bologna-Atalanta

Bonus e malus

GOL: De Roon

GOL SUBITI: Mirante (-1)

ASSIST: Ilicic

AMMONITI: Avenatti, Romagnoli, Pulgar

Cagliari-Lazio

Bonus e malus

GOL: Pavoletti, Barella, Immobile

AUTOGOL: Ceppitelli

GOL SUBITI: Cragno (-2), Strakosha (-2)

ASSIST: Felipe Anderson

AMMONITI: Ionita, Immobile, Lulic, Lucas Leiva, Radu

Crotone-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Trotta (2), Stoian, Zapata

GOL SUBITI: Cordaz (-1), Viviano (-3)

RIGORI SBAGLIATI: Trotta (-3)

RIGORI PARATI: Viviano (+3)

ASSIST: Ceccherini, Murru

AMMONITI: Martella, Murru, Linetty

Juventus-Udinese

Bonus e malus

GOL: Dybala (2)

GOL SUBITI: Bizzarri

RIGORI SBAGLIATI: Higuain (-3)

RIGORI PARATI: Bizzarri (+3)

ASSIST: Higuain

AMMONITI: Chiellini, Angella, Perica

Sassuolo-Spal

Bonus e malus

GOL: Babacar, Antenucci

GOL SUBITI: Consigli (-1), Meret (-1)

RIGORI SBAGLIATI: Politano (-3)

RIGORI PARATI: Meret (+3)

ASSIST: Schiattarella

AMMONITI: Peluso, Ragusa, Lazzari, Cionek, Lazzari, Grassi

Genoa-Milan

Bonus e malus

Inter-Napoli

Bonus e malus

Verona-Chievo

Bonus e malus

GOL: Caracciolo

GOL SUBITI: Sorrentino (-1)

ASSIST: Verde

AMMONITI: Buchel, Matos, Zuculini, Boldor, Gobbi, Bani, Pellissier, Radovanovic, Cacciatore, Dainelli

Roma-Torino

Bonus e malus

GOL: Manolas, De Rossi, Pellegrini

GOL SUBITI: Sirigu (-3)

ASSIST: Florenzi, Nainggolan 2

AMMONITI: De Rossi, Ansaldi, Baselli