"Doveva tirarlo Paulo", ha urlato Allegri a Buffon. L'allenatore ha sbottato quando Gonzalo Higuain ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto chiudere già nel primo tempo la sfida con l'Udinese. Perché il tecnico è andato su tutte le furie? Non tanto per l'errore commesso ma per quanto accaduto poco prima della battuta dal dischetto. Il calciatore incaricato doveva essere Dybala ma ha voluto cedere il tiro dagli undici metri al connazionale e compagno di squadra. Il penalty, però, si rivelerà un flop: Bizzarri si protende sulla destra e devia la palla.

Uno scambio reciproco di favori. La Juventus era già in vantaggio al 36°, a segnare era stata proprio la Joya protagonista di un calcio di punizione tanto bello quanto perfetto: una traiettoria carica d'effetto e beffarda abbastanza da inarcarsi sulla barriera e poi scendere improvvisamente all'incrocio dei pali. Sarà stato anche questo il motivo del favore fatto al Pipita: soddisfatto della propria marcatura, forse voleva consentirgli di fare un passo in avanti in classifica marcatori.

Un atto di generosità finito male. Una decisione Massimiliano Allegri non ha affatto gradito considerato che gli accordi – con ogni probabilità – dovevano essere altri e che dal dischetto Higuain non è così freddo come su azione o in zona gol. Tant'è che durante quegli attimi che hanno preceduto la battuta del calcio di rigore l'allenatore ha fatto segno (chiaramente) a Dybala di prendere la palla e calciare il penalty. La risposta è stata un'altra: ovvero, di voler lasciare all'amico e compagno la possibilità di segnare dagli undici metri.

La rabbia di Max. Il Pipita è andato deciso sulla palla, ha calciato di collo interno destro ma la traiettoria non era abbastanza angolata e Bizzarri è riuscito a deviare la conclusione. E' stato allora che Allegri ha perso le staffe: si è girato verso la panchina e ha urlato con forza il proprio dissenso rivolgendosi a Gigi Buffon