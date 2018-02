Mandati in archivio gli anticipi della 25a giornata (i voti delle gare di sabato), sono soprattutto i gol inattesi a tenere banco nei match domenicali. Ha cominciato Alex Sandro nel derby delle 12.30, abile a sfruttare al meglio un assist di Bernardeschi e a supplire all'infortunio di Higuain che ha lasciato Allegri completamente spuntato (in assenza anche di Mandzukic e con Dybala a mezzo servizio). Quindi, nel pomeriggio, è toccato al quasi omonimo Sandro del Benevento, abile a pareggiare il vantaggio di Crociata del Crotone.

Ma non è tutto. Anche le altre gare non sono state da meno quanto a reti di scorta, da Allan per il Napoli a Poli per il Bologna. Per trovare il primo gol di un attaccante, occorre attendere il primo centro di Babacar con la maglia del Sassuolo. Quindi nella seconda frazione a riprendere il filo è stato Viola che, dopo il passaggio vincente per Sandro, si è messo in proprio con il centro del 2-1 del Benevento, subito rintuzzato da Benali. E per finire ecco anche l'altro beneventano Diabate e il bolognes ePulgar.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Torino-Juventus.

Bonus e malus.

GOL: Alex Sandro

GOL SUBITI: Sirigu (-1)

ASSIST: Bernardeschi

AMMONITI: Molinaro, De Sciglio

Benevento-Crotone.

Bonus e malus.

GOL: Sandro, Viola, Diabate, Crociata, Benali

GOL SUBITI: Puggioni (-2), Cordaz (-2)

ASSIST: Viola, Djimsiti, Nalini, Faraoni

AMMONITI: Coda, Letizia, Brignola, Djuricic, Sandro, Budimir, Benali

Bologna-Sassuolo.

Bonus e malus.

GOL: Poli, Pulgar, Babacar

GOL SUBITI: Consigli (-2), Mirante (-1)

ASSIST: Di Francesco

AMMONITI: De Maio, Peluso

ESPULSI: Goldaniga

Napoli-Spal.

Bonus e malus.

GOL: Allan

GOL SUBITI: Meret (-1)

ASSIST: Callejon

AMMONITI: Hamsik, Kurtic, Felipe, Costa, Salamon

Atalanta-Fiorentina.

Bonus e malus.

GOL: Petagna, Badelj

GOL SUBITI: Gollini (-1), Sportiello (-1)

ASSIST: Gomez

AMMONITI: Mancini, Petagna, Simeone, Badelj, Benassi

ESPULSI: Milenkovic

Milan-Sampdoria.

Bonus e malus.

Udinese-Roma.

Bonus e malus.

GOL: Under, Perotti

GOL SUBITI: Bizzarri (-2)

ASSIST: De Rossi, Nainggolan

AMMONITI: Larsen, Perica, Jankto, Dzeko

Chievo-Cagliari.

Bonus e malus.

GOL: Giaccherini, Inglese, Pavoletti

GOL SUBITI: Sorrentino (-1), Cragno (-2)

ASSIST: Lykogiannis

AMMONITI: Pucciarelli, Sorrentino, Pavoletti, Andreolli

Genoa-Inter.

Bonus e malus.

GOL: Pandev

AUTOGOL: Ranocchia (-2)

GOL SUBITI: Handanovic (-2)

AMMONITI: Ranocchia