La sua Juventus è una corazzata e al rumore dei nemici non fa come Mourinho. Non parla di ‘prostituzione intellettuale' né mima il gesto delle manette. No, Allegri replica con un sorriso ironico. E gongola quando si presenta ai microfoni per commentare la vittoria nel derby ottenuta con una prestazione caparbia, sofferta, da grande squadra che sa adattarsi alle difficoltà del momento (l'infortunio di Higuain aggiuntosi all'indisponibilità di Mandzukic) facendo leva su un gruppo compatto, al quale le risorse non mancano di certo.

Bernardeschi si rivela decisivo anche su una gamba sola… non è in perfette condizioni fisiche ma stringe i denti e serve ad Alex Sandro la palla del match. Dybala viene gettato nella mischia e porta un po' di Joya. Il Toro cosa fa? Sta a guardare, di più non è in grado di fare. Abbassa la cresta.

La Juventus martedì ha giocato una gara dove abbiamo sbagliato molto tecnicamente dopo il 2-0 e abbiamo comunque avuto più occasioni di loro e dovremo andare a Londra nelle migliori condizioni – ha ammesso Allegri in conferenza -. La Juve è forte, ha dei giocatori straordinari, stiamo lottando in tutte le competizioni e negli ultimi tre anni abbiamo saltato solo 4 partite in Champions al secondo anno. Poi se una volta si fa 2-2 col Tottenham non è una tragedia. Oggi non è stata una risposta, oggi è stata una grande partita e sono orgoglioso dei ragazzi e di allenare questo gruppo. Il calcio è opinabile ma le critiche mi stimolano molto e mi divertono.

Perché subito Bernardeschi in campo e non Dybala dopo l'infortunio di Higuain? Allegri spiega così le sue scelte dettate dalla necessità del momento.