In lacrime, un po' per il dolore e un po' per la rabbia. Il derby contro il Torino di Gonzalo Higuain dura pochi minuti, una decina al massimo, poi l'attaccante argentino è costretto ad alzare bandiera bianca, arrendersi alla malasorte che lo metti fuori causa nelle battute iniziali del match. Nemmeno il tempo di saggiare il clima agonistico che al primo affondo il Pipita va ko dopo uno scontro di gioco con il portiere granata, Sirigu, che in uscita devia la palla e viene travolto dall'attaccante sullo slancio. Impossibile per il ‘nove' bianconero evitare il contatto: prova a saltare ma la caviglia sinistra gli resta incastrata sotto il corpo dell'estremo difensore e ha una torsione innaturale.

Esce in lacrime. E' in quel momento che il calciatore avverte un dolore molto forte all'articolazione, resta a terra, fa fatica a rialzarsi tra i fischi del pubblico granata che credeva in una sceneggiata da calcio di rigore. Invece, no: Higuain sta male per davvero. Si alza, zoppica, l'espressione del viso è emblematica. Dalla panchina Allegri gli lancia un'occhiata: "Ce la fai?", sembra chiedergli. Il Pipita, nonostante la fitta, fa un cenno d'intesa: non vuole uscire, fa qualche passetto, accenna a uno scatto ma si accorge che non può farcela.

Juve senza attaccanti. Sa che uscendo – complice l'assenza di Mandzukic, febbricitante – lascia la squadra nei guai per l'assenza di una punta vera ma deve farlo e torna in panchina dispiaciuto e sofferente. Ha stretto i denti per una decina di minuti, quindi ha chiesto il cambio, zoppicante. Al suo posto è entrato in campo Bernardeschi.

Cosa è successo al Pipita e come sta? Un movimento simile a quanto accaduto a Mertens due settimane fa in occasione del derby col Benevento: allora l'esito fu una distorsione, sia pure lieve. Quale sia l'entità di quella subita dall'argentino verrà valutato nelle prossime ore così da fissare meglio anche eventuali tempi di recupero soprattutto in chiave Champions (i bianconeri sono attesi tra due settimane dal ritorno a Wembley degli ottavi di finale).