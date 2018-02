L'Inter crolla nel baratro, la Roma consolida la terza posizione, il Chievo si rialza. Questi i risultati degli anticipi della 25a giornata di serie A. Ko per 2-0 dei nerazzurri a Marassi col Genoa. Prima lo sfortunato autogol di Ranocchia (rinvio di Skriniar sul ginocchio del difensore italiano e parabola beffarda alle spalle di Handanovic), quindi il raddoppio di Pandev, bravo a intercettare un tiro di Laxalt e a trasformarlo in oro complice una difesa interista sonnolente.

Al Friuli, la Roma appare sempre più bella e in crescita. Formazione nuovamente quadrata, pimpante e con un Under in grandissimo spolvero. Il turco apre nuovamente le marcature (quarto gol nelle ultime tre gare), poi ci pensa Perotti, su assist di Nainggolan, a sigillare altri tre punti Champions. Al Bentegodi, infine, il Chievo di Maran ritorna ai tre punti con Giaccherini e Inglese in gol tra il 74′ e il 76′. A nulla è servito il 2-1 di Pavoletti prima del 90′. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Genoa-Inter.

Voti e pagelle.

Genoa: Perin (6,5), Rosi (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Omeonga (6,5 e 6), Rossettini (6,5 e 6), Spolli (7 e 6,5), Zukanovic (6,5 e 7), Bertolacci (7 e 6,5), Hiljemark (6,5), Laxalt (6,5 e 7), Bessa (5,5), Pandev (7,5), Galabinov (6), Lapadula (6 e sv). Inter: Handanovic (5,5 e 5), D'Ambrosio (5 e 5,5), Ranocchia (5 e 5,5), Skriniar (5 e 4,5), Cancelo (6,5 e 6), Gagliardini (4,5 e 4), Vecino (4,5), Rafinha (6 e 5,5), Valero (4,5), Candreva (6), Karamoh (5,5 e 5), Eder (5,5 e 5).

Udinese-Roma.

Voti e pagelle.

Udinese: Bizzarri (6), Adnan (6 e 5,5), Balic (6 e 5,5), Danilo (6), Samir (5,5), Widmer (5,5), Barak (6,5 e 6), Fofana (5,5 e 5), Behrami (6,5 e 6), Jankto (5,5), De Paul (6,5 e 6), Stryger Larsen (6), Perica (5), Maxi Lopez (5 e 5,5). Roma: Alisson (7 e 7,5), Fazio (6 e 6,5), Florenzi (6,5 e 6), Jesus (6), Manolas (5,5 e 6,5), De Rossi (6), Strootman (6), Nainggolan (7 e 6,5), Pellegrini (6 e 6,5), Under (7 e 7,5), El Shaarawy (5 e 5,5), Perotti (6,5 e 7), Dzeko (6).

Chievo-Cagliari.

Voti e pagelle.

Chievo: Sorrentino (7 e 6,5), Bani (5,5 e 6), Cacciatore (6), Gamberini (6 e 6,5), Gobbi (6,5 e 6), Castro (6 e 6,5), Hetemaj (6 e 6,5), Radovanovic (6), Birsa (6 e 6,5), Giaccherini (7,5 e 6), Inglese (7,5 e 7), Pucciarelli (5,5 e 5), Meggiorini (6). Cagliari: Cragno (6,5), Andreolli (5), Ceppitelli (6), Castan (6,5 e 6), Lykogiannis (6), Barella (5,5 e 6), Dessena (5 e 5,5), Faragò (5,5), Ionita (5,5 e 6), Padoin (6 e 5,5), Joao Pedro (5,5), Sau (5 e 6), Pavoletti (6,5).