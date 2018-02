Una Roma targata Cengiz Under. Il giovane esterno giallorosso ha messo la firma sulla gara contro l'Udinese è ha regalata ai suoi tre punti fondamentali per la corsa Champions League. Un lampo del turco, il migliore dei suoi, ha permesso alla squadra di Eusebio Di Francesco di sbloccare la gara su un campo difficile come quello friulano e di scavalcare l'Inter, impegnata stasera a Genova. Allo scadere è arrivato il raddoppio di Diego Perotti che ha blindato il risultato.

È la terza vittoria consecutiva per i giallorossi che sono riusciti a schiodare il risultato solo grazie alla firma di Under: quarta rete nelle ultime tre gare per questo ragazzo classe 1997 che ha provato più di una volta a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera e lo ha fatto con un bel goal.

Le formazioni.

Massimo Oddo ha riproposto il il 3-5-1-1 con Bizzarri tra i pali, Larsen, Danilo e Samir in difesa; mediana folta con Widmer, Barak, Behrami, Fofana e Adnan a supporto di De Paul e Perica. Eusebio Di Francesco ha confermato il 4-2-3-1 con Florenzi, Manolas, Fazio e Juan Jesus a protezione di Alisson; De Rossi e Pellegrini a fungere da volanti con Under, Nainggolan ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

Equilibrio alla Dacia Arena, Alisson superstar.

È stato un primo tempo frizzante quello della Dacia Arena con i bianconeri friulani e i giallorossi che cercano di ribattere colpo su colpo alle iniziative avversarie: Juan Jesus stava per fare la frittata con un intervento goffo all'indietro, un colpo di mano in area su azione offensiva di Cengiz Under ha portato via qualche minuto al VAR ma non è stato concesso rigore e lo stesso esterno turco ha provato a far male Bizzarri in diverse situazioni ma non ha mai avuto fortuna. Buona occasione per El Shaarawy ma la sua conclusione dal limite è finita di poco a lato della porta di Bizzarri. L'andamento della gara non ha visto nessuna delle due squadre prendere il sopravvento o riuscire a mettere in pericolo la porta avversaria.

in foto: La Heatmaps dela primo tempo tra Udinese e Roma. (whoscored.com)

Da segnalare due interventi fuori dall'area di rigore di Alisson: il portiere brasiliano ha dribblato per due volte il calciatore dell'Udinese che si era mosso per fare pressing su di lui.

Missile di Under e Perotti nel finale: la Roma espugna Udine.

La secondo frazione di gioco si è aperta con una grande occasione per i friulani ma Perica non è stato bravo ad approfittare della dormita della difesa della Roma e si è fatto anticipare da Alisson, sempre sul pezzo. La squadra di Eusebio Di Francesco ha provato a mettere in difficoltà la retroguardia di Oddo e dopo diverse soluzioni da Dzeko e Under abbiano cercato delle soluzioni non sono mai stati troppo pericolosi dalle parti di Bizzarri ma è proprio il laterale offensivo a trovare la rete che ha deciso la sfida della Dacia Arena.

Il calciatore turco ha battuto il portiere avversario con un tiro bellissimo di sinistro che si è insaccato nell'angolo destro con una traiettoria che è molto bella da rivedere perché dal basso verso l'alto e non ha lasciato scampo a Bizzarri.

L'Udinese ha provato a reagire subito allo svantaggio ma sulla loro strada hanno trovato un Alisson davvero concentrato ma nel finale è Diego Perotti, entrato al posto di Stephan El Shaarawy, che ha battuto Bizzarri per la seconda volta al 91′ con un tocco di destro da posizione favorevole. L'argentino non segnava dal derby dello scorso novembre.

Il migliore: Cengiz Under.

Questo ragazzo turco è arrivato in sordina e cn il beneplacito di Monchi ma i malumori non sono mancati per l'acquisto di un calciatore un po' più esperto ma Cengiz Under sta smentendo tutti gli emissari di mercato e gli osservatori con delle prove davvero convincenti e con reti importanti come quella di Verona e, ça va sans dire, di oggi.