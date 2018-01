Mertens conferma il buon rientro dalle vacanze, l'Inter no (assente ingiustificato Icardi), altra debacle per la Fiorentina schiantata dalla doppietta di Kean (e dal gol dell'esordiente Vukovic), mentre prosegue l'ottimo feeling tra Niang e Mazzarri. Questi alcuni degli highlight delle gare pomeridiane della 22a giornata. Il partenopeo si fa valere dal dischetto per l'1-1 e poi con il 3-1, a margine di una gara non semplice contro un Bologna che perde subito Verdi infortunato e si fa male da solo con l'autogol di Mbaye, i nerazzurri pareggiano con la Spal non riuscendo a farsi bastare l'autorete di Vicari, tutto facile per i granata contro il Benevento.

A proposito del match dell'Olimpico di Torino, clamoroso il rosso comminato a Belec per fallo di reazione su Niang. Sono terminate anzitempo anche le gare di Pisacane, espulso a fine primo tempo nel match di Crotone, dove si è registrata anche l'uscita per infortunio di Cragno, e il friulano Samir. Giornata assolutamente negativa per la Fiorentina che, al Franchi, ne becca quattro dal Verona, mostrando un'incredibile fragilità in contropiede.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Spal-Inter.

Bonus e malus.

GOL: Paloschi

AUTOGOL: Vicari (-3)

GOL SUBITI: Meret (-1), Handanovic (-1)

ASSIST: Antenucci

AMMONITI: Paloschi

Crotone-Cagliari.

Bonus e malus.

GOL: Trotta, Cigarini

GOL SUBITI: Cordaz (-1), Cragno (-1)

AMMONITI: Ricci, Ceccherini, Cigarini, Farias

ESPULSI: Pisacane

Fiorentina-Verona.

Bonus e malus.

GOL: Gil Dias, Vukovic, Kean (2), Ferrari

GOL SUBITI: Sportiello (-4), Nicolas (-1)

ASSIST: Romulo, Petkovic

AMMONITI: Benassi, Pezzella, Biraghi, Caracciolo, Kean, Valoti, Fares

Genoa-Udinese.

Bonus e malus.

GOL: Behrami

GOL SUBITI: Perin (-1)

AMMONITI: Bertolacci, Spolli

ESPULSI: Samir

Napoli-Bologna.

Bonus e malus.

GOL: Mertens (2), Palacio

AUTOGOL: Mbaye (-3)

GOL SUBITI: Reina (-1), Mirante (-2)

ASSIST: Di Francesco

AMMONITI: Mario Rui, Masina, De Maio

Torino-Benevento.

Bonus e malus.

GOL: Falque, Niang, Obi

GOL SUBITI: Belec (-1), Brignoli (-2)

ASSIST: Berenguer, Iago Falque

AMMONITI: Niang, Molinaro, Djimsiti

ESPULSI: Belec

Milan-Lazio.

Bonus e malus.

GOL: Cutrone, Bonaventura, Marusic

GOL SUBITI: Donnarumma (-1), Strakosha (-2)

ASSIST: Calhanoglu, Calabria, Leiva

AMMONITI: Antonelli, Abate, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Lulic, Bastos, Parolo

Roma-Sampdoria.

Bonus e malus.

Chievo-Juventus.

Bonus e malus.

GOL: Khedira, Higuain

GOL SUBITI: Sorrentino (-2)

ASSIST: Bernardeschi, Douglas Costa

AMMONITI: Asamoah, Higuain

ESPULSI: Bastien, Cacciatore

Sassuolo-Atalanta.

Bonus e malus.

GOL: Masiello, Cristante, Freuler

GOL SUBITI: Consigli (-3)

ASSIST: Ilicic, Castagne

ESPULSI: Goldaniga