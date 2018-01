La domenica maledetta di Simone Verdi. Cinque minuti, tanto è durato il match dell'ala destra al San Paolo. Una fitta al flessore della coscia sinistra lo ha costretto ad alzare bandiera bianca subito dopo il vantaggio lampo del Bologna con Palacio. Avvio shock, botta e risposta, l'espressione contrariata del calciatore scandiscono le battute iniziali della sfida: il gesto è inequivocabile, quando Donadoni capisce che si tratta di uno strappo null'altro può fare che chiamare la sostituzione e dare spazio a Krejci. Si è chiusa così la partita del trequartista che nelle settimane scorse era stato protagonista del gran rifiuto fatto in sede di mercato: aveva detto no al trasferimento sotto il Vesuvio (opzione caldeggiata dallo stesso Sarri), no a uno stipendio che ne avrebbe triplicato l'ingaggio rispetto a quanto guadagna attualmente (1.8 milioni a fronte dei 650 mila in rossoblù), no alla possibilità di correre per lo scudetto, l'Europa League e trovarsi già in una formazione che lotterà nella prossima stagione anche per la Champions.

L'infortunio muscolare. Adesso resta da capire quali saranno i tempi di recupero per il giocatore del Bologna, che sembrava parecchio dolorante al momento dell'uscita dal campo: capo chino, sguardo torvo per la malasorte, Verdi aveva la mano sulla coscia facendo capire che si trattava di un problema muscolare abbastanza serio (come rilanciato anche da Sky Sport).

Scortato dalla polizia. L'arrivo di Verdi a Napoli non era passato inosservato: una volta sceso dal treno assieme al resto della squadra, il calciatore era stato preso in consegna, scortato, da un gruppetto di agenti. Situazione strana per il giocatore che aveva ammesso con stupore "ma cos'è?". Verdi è stato accompagnato dagli agenti lungo il tragitto dalla stazione allo stadio. E chi pensava che una volta entrato sul terreno di gioco sarebbe accaduto qualcosa, è rimasto deluso: solo fischi per il Bologna, nessuna attenzione particolare riservata al calciatore. Nemmeno il tempo di iniziare e ha alzato bandiera bianca. Una domenica maledetta, una domenica da dimenticare.